MotoGP, Fabio Quartararo: “Il campionato non è finito”

Fabio Quartararo mostra la propria delusione al termine delle Gran Premio d’Europa 2020, dodicesima prova della MotoGP. Il centauro di casa Yamaha è stato protagonista di una scivolata nel corso del primo giro, un errore che ha compromesso l’intera corsa. Il transalpino, a segno in tre occasioni in questo 2020, perde dei punti preziosi nella classifica a due prove dalla conclusione del Mondiale.

Il francese ha dichiarato ai microfoni del Motomondiale: “Il feeling non era ottimo dopo il warm-up. Aleix è scivolato davanti a me, ho frenato un po’ di più e sono scivolato. Sfortunatamente sono tornato in pista ed avevo un po’ di problemi con il sistema che modifica l’altezza del posteriore. Oggi sapevamo che sarebbe stato difficile. Il campionato non è finito ma adesso tutta la strada è in salita. E’ andata così e non posso fare niente”.

Il transalpino ha chiuso il suo intervento con un commento sui rivali e sulle due competizioni che restano in calendario: “Le Suzuki sono veloci. La nostra stagione è irregolare. Sono concentrato su quello che voglio e al momento devo pensare a questo campionato. In queste gare devo dare tutto me stesso per vincere il titolo. Ad Aragon ho iniziato a perdere il campionato con le performance peggiori della mia carriera. Per il prossimo anno dovremo lavorare meglio. Le Suzuki vanno forti entrambe, mentre noi non riusciamo ad essere tutti competitivi. Non è semplice”.

Foto: LaPresse