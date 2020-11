MotoGP oggi, GP Europa 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 8 novembre, andrà in scena il GP d’Europa 2020, round del Motomondiale 2020. Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) la posta in palio sarà molto alta.

In MotoGP, ci troviamo in una condizione di classifica molto particolare. A comandare la graduatoria generale è lo spagnolo della Suzuki Joan Mir in vetta al campionato con 137 punti, 14 in più del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 19 in più dello spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales. A seguire troviamo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, distanziati rispettivamente di 25 e di 28 lunghezze dalla vetta. Un contesto, dunque, assai incerto con i primi quattro in particolare ad avere chance concrete per centrare l’iride.

Il pilota della Suzuki sembra godere dei favori del pronostico, tenuto conto anche delle qualifiche di ieri che hanno visto a sorpresa la pole-position di Pol Espargaró a precedere Alex Rins e Takaaki Nakagami. Si prospetta una gara incerta anche per le condizioni atmosferiche, un po’ come è accaduto nel corso dell’intero weekend. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso dovranno rimontare, rispettivamente dalla 17ma e 12ma posizione. Lo stesso dicasi per Franco Morbidelli, il migliore della truppa tricolore ieri, visto il suo nono tempo.

Il Gran Premio d’Europa del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà la differita visibile IN CHIARO delle singole gare delle tre classi domenicali. Non vi sarà la trasmissione IN CHIARO dei warm-up delle tre categorie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma. Di seguito la programmazione odierna:

LA PROGRAMMAZIONE DEL GP D’EUROPA (8 NOVEMBRE)

Domenica 8 novembre

Ore 09.00-9.20, Moto3, Warm Up, diretta

Ore 09.30-09.50, Moto2, Warm Up, diretta

Ore 10.00-10.20, MotoGP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

Ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

LA PROGRAMMAZIONE DI TV8/HD

Domenica 8 novembre

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.10, MotoGP, Gara, differita

