DIRETTA Vuelta a España 2020, la tappa di oggi LIVE: cinque all’attacco, il gruppo insegue a 3’20”

14.42 Il gruppo ha deciso di non lasciare spazio alla fuga.

#LaVuelta20 Se estabiliza la ventaja del grupo de cinco entre los 3 y medio y los 4 minutos. Siguen haciendo camino @aritz_bagues y sus compañeros camino del Puerto de Oncala. 📸 Charly López.#TuCorazónSuma 💚 pic.twitter.com/GS0FFGa8EW — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) October 22, 2020



14.36 Dopo 55 km di corsa il vantaggio dei fuggitivi varia di pochissimo: 3’30”.

14.30 L’altimetria della frazione odierna.

#LaVuelta20 étape 3 ➡️ Ça peut se jouer entre favoris dans un sprint en côte dans les 300 derniers mètres (plus de 9%). Ou donner lieu à un petit bazar (demain c’est plat). ➡️ FRENCHIES

David GAUDU, en forme ascendante

Guillaume MARTIN, qui peut anticiper le sprint des favoris pic.twitter.com/knGbUXTFGn — French Bunch (@FrenchBunch) October 22, 2020

14.23 Quando mancano 120 km il gruppetto dei fuggitivi conserva 3’20” di vantaggio sul plotone.

14.17 In testa al gruppo la Jumbo Visma di Roglic a dettare il ritmo.

14.13 La situazione al momento sembra cristallizzata con i cinque fuggitivi che a 27 km dalla partenza conservano 3’20” di vantaggio sul plotone.

14.08 I fuggitivi stanno per affrontare la prima salita della giornata il Puerto de Oncala.

14.03 La situazione in corsa.

The Break got away right from the line and has already managed to build a 3’37” gap on the Peloton by km20 🚀#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/yuyYn2ZGHD — letourdata (@letourdata) October 22, 2020



13.57 Aggiornamento a 23 km dalla partenza, i cinque fuggitivi portano a 3’25” il proprio vantaggio.

13.51 A 12 km dal via il vantaggio dei fuggitivi è di 3’20”.

13.46 Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) è il miglior corridore classificato in GC tra gli attaccanti di oggi: 58 °, + 23’37 ”.

13.40 E’ stato costretto al ritiro anche Matej Mohoric: lo sloveno è caduto ieri ai piedi della salita e ha riportato la frattura della scapola.

13.35 Dopo solo 7 km il vantaggio dei cinque fuggitivi è di 2’30”.

13.29 Pronti via e parte un tentativo di fuga, all’attacco Bagues Aritz (Caja Rural), Donovan (Sunweb), Terpstra (Total Direct Energie), Van der Sande (Lotto Soudal) e Smit (Burgos BH).

13.24 Iniziata ufficialmente la terza tappa della Vuelta a España 2020.

13.20 Thibaut Pinot costretto al ritiro a causa dei dolori alla schiena dovuti alla caduta patita nella prima tappa del Tour de France.

13.15 Le suggestive fasi della partenza della terza tappa della Vuelta a España 2020.



13.10 I favoriti di giornata, ovviamente, non possono che essere Roglic e Carapaz anche se non bisognerà sottovalutare Mas e Kuss.

13.05 Il gruppo sta attraversando Lodosa, prima volta nella storia della Vuelta partenza di tappa. I ciclisti stanno affrontando il km 0.

12.59 Sarà una frazione molto dura caratterizzata dalla salita di La Laguna Negra – Vinuesa di prima categoria (8,6 km al 5,8% di media).

12.55 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della terza tappa della Vuelta a España 2020.

17.57 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa della Vuelta a España 2020. Vi diamo appuntamento a domani con la Lodosa – La Laguna Negra-Vinuesa. Buon proseguimento di serata!

17.56 Applauso per la Movistar che si sta dimostrando come la grande antagonista della Jumbo-Visma. Quest’ultima ha già fatto capire che Roglic è il capitano unico della formazione, visto che anche oggi Tom Dumoulin non è riuscito a reggere il ritmo dei migliori. Molto bene Daniel Martin, Richard Carapaz, ed Esteban Chaves,.

17.55 Ecco i primi tre azzurri al traguardo:

11 BAGIOLI Andrea Deceuninck – Quick Step 5 0:58

15 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 1 1:01

23 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates ,,

17.54 Mentre questa è l’attuale classifica generale che vede ancora al comando Primoz Roglic:

1 1 – ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 8:09:41

2 3 ▲1 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:09

3 2 ▼1 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:11

4 4 – CHAVES Esteban Mitchelton-Scott 0:17

5 6 ▲1 MAS Enric Movistar Team ,,

6 7 ▲1 CARTHY Hugh EF Pro Cycling 0:20

7 8 ▲1 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 0:26

8 9 ▲1 BENNETT George Team Jumbo-Visma 0:56

9 5 ▼4 GROSSSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe 0:59

10 20 ▲10 SOLER Marc Movistar Team 1:04

17.53 Ecco la top ten di giornata:

1 SOLER Marc Movistar Team 100 80 3:47:04

2 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 40 50 0:19

3 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 20 35 ,,

4 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 12 25 ,,

5 VALVERDE Alejandro Movistar Team 4 18 ,,

6 MAS Enric Movistar Team 15 ,,

7 CHAVES Esteban Mitchelton-Scott 12 ,,

8 CARTHY Hugh EF Pro Cycling 10 ,,

9 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 8 ,,

10 BENNETT George Team Jumbo-Visma 6 ,,

17.51 Undicesimo posto di tappa per il valtellinese Andrea Bagioli, giunto al traguardo con 58″ di ritardo da Soler. È ancora lui il migliore degli azzurri.

17.48 Soler ha premiato il grandissimo lavoro fatto dalla Movistar lungo tutta la frazione odierna. Per la formazione iberica questo è il primo sigillo dalla ripresa stagionale.

17.47 Secondo posto per la maglia rossa Primoz Roglic seguito da Daniel Martin.

17.46 PRIMA VITTORIA DI TAPPA ALLA VUELTA PER MARC SOLER!!!!!

17.44 SEMBRA ORMAI FATTA PER SOLER!!!!! ULTIMO CHILOMETRO!!!

17.41 Tre chilometri al traguardo e 25″ di vantaggio per l’iberico Marc Soler (Movistar).

17.40 Nulla da fare per gli azzurri Davide Formolo e Andrea Bagioli, che non sono riusciti a reggere il ritmo dei migliori.

17.38 Nove uomini all’inseguimento di Soler: la maglia rossa Primoz Roglic, Sepp Kuss, George Bennett (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Enric Mas, Alejandro Valverde (Movistar), Hugh Carthy (EF Pro Cycling).

17.35 13″ di vantaggio a 10 chilometri dal traguardo per Marc Soler (Movistar).

17.33 ATTENZIONE! DUE PONY HANNO ATTRAVERSATO LA STRADA MENTRE STAVANO PASSANDO I CORRIDORI! Fortunatamente sono riusciti ad avanzare verso i campi.

17.31 Dopo lo scollinamento ecco che arriva l’attacco in discesa di Marc Soler!

17.28 CI PROVA CARAPAZ!!!!!! CHIUDE VALVERDE!!!

17.27 Soler, Valverde, Mas, D.Martin, Roglic, Chaves, Carapaz, Carthy, Kuss nel gruppo di testa! Leggermente staccato Bagioli!

17.26 Attacco di Sepp Kuss (Jumbo-Visma)!

17.25 Davide Formolo in difficoltà! Regge Bagioli!

17.23 Soltanto 15 uomini al comando con una Movistar davvero agguerrita! Bagioli cerca di accodarsi a questo gruppetto. Più indietro Cattaneo.

17.21 Andrea Bagioli perde qualche metro dal gruppetto dei big! Sanchez ripreso dalla Movistar a 2 km dallo scollinamento.

17.19 Luis Leon Sanchez nella morsa del gruppo dei migliori che continua a perdere componenti.

17.17 24″ di vantaggio per Luis Leon Sanchez! 20 chilometri al traguardo di Lekunberri.

17.14 Qualche difficoltà a reggere il ritmo del gruppo per Wout Poels (Bahrain McLaren).

17.11 Attacco di Luis Leon Sanchez (Astana)!!!! 5 chilometri alla vetta per il campione nazionale spagnolo.

17.09 Si stacca Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). Siamo a 23 km dal traguardo e il gruppo è costantemente comandato dalla Movistar.

17.07 Presenti gli azzurri Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) e Davide Formolo (UAE Team Emirates). Siamo sull’ascesa dell’Alto de San Miguel.

17.04 Gruppo compatto a 25 chilometri dal traguardo! Soltanto una ventina di corridori presenti nel plotone di testa.

17.03 Si sfilano Amador, Armirail e anche Aranburu, ma Carapaz ha soltanto una decina di metri di ritardo.

17.01 Gruppo comandato dalla Movistar e dalla Jumbo-Visma che hanno 14″ di ritardo dal plotoncino di Carapaz!

16.59 Carapaz e Amador hanno già ripreso Aranburu e Armirail.

16.57 Il vincitore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapz accelera con il compagno di squadra Andrey Amador (Ineos Grenadiers) in vista dello sprint intermedio.

16.54 Grande ritmo da parte della Deceuninck-Quick Ste che si è riportata a soli 35″ dai battistrada.

16.52 Scatto da parte di Bruno Armirail (Groupama-FDJ)!

16.49 Anche oggi Chris Froome non riesce a reggere il ritmo del gruppo.

16.47 Ripreso Wellens! Adesso abbiamo cinque uomini al comando.

16.43 Scende a soli 38″ il distacco tra Wellens e il gruppetto con Aranburu, Hivert, Armirail e Serrano. Gruppo a 2’54”.

16.40 Alcuni corridori stanno perdendo contatto dal gruppo dopo il grande forcing della Movistar di Enric Mas e Alejandro Valverde.

16.37 Soltanto 3’45” di vantaggio per il gruppo che sta amministrando benissimo il distacco dai battistrada.

16.34 Tra 33 chilometri ci sarà lo sprint intermedio di Arbizu.

16.31 Mentre il gruppo è costantemente comandato da un’agguerritissima Movistar.

16.28 Gli inseguitori di Wellens sono sempre a 1’30” di distacco.

16.24 Il gruppo è riuscito a recuperare più di un minuto sui fuggitivi e adesso si trova a 4’40” di distacco.

16.21 Grandissima accelerazione da parte della Movistar che ha rischiato di frastagliare il gruppo, attualmente molto allungato.

16.19 ATTENZIONE AI VENTAGLI!!!!!!!!!!!!!!!

16.18 Bagarre in testa al gruppo della maglia rossa con una forte accelerazione da parte del Team Movistar.

16.16 Oramai il gruppo ha un ritardo superiore ai sei minuti.

16.12 Wellens ha scollinato con 1’36” sui suoi inseguitori.

16.09 Siamo a 65 chilometri al traguardo. Wellens ha 1’27” su Aranburu, Hivert, Armirail e Serrano. Gruppo guidato dalla Jumbo-Visma a 5’49”.

16.06 Un chilometro allo scollinamento. Wellens ha ben 1’13” di vantaggio. Il GPM del Puerto de Urbasa è ormai suo.

16.02 Siamo a 4 chilometri dalla vetta e Wellens ha addirittura 53″ sui suoi inseguitori, mentre il gruppo è a 5′ di distacco.

15.59 Ben 43″ di vantaggio per Wellens rispetto a Alex Aranburu (Astana), Jonathan Hivert (Total Direct Energie), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) e Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA).

15.56 Attacco da parte del fuggitivo Tim Wellens (Lotto Soudal)! Obiettivo maglia dei GPM per il belga.

15.53 I fuggitivi si trovano sull’ascesa del Puerto de Urbasa.

15.50 Intanto il vantaggio dei fuggitivi è salito a 4’40”.

15.46 Ricordiamo che alla vigilia di questa Vuelta nella startlist era presente anche il varesino della UAE Team Emirates Alessandro Covi, ma sfortunatamente il giovane neo professionista è risultato positivo al Covid-19. L’atleta è stato prontamente sostituto da Rui Oliveira.

15.42 Il prossimo GPM da affrontare sarà il Puerto de Urbasa.

15.39 Siamo arrivati a metà frazione.

15.36 Ottimo il lavoro in testa al gruppo da parte della Jumbo-Visma della maglia rossa Roglic.

15.32 Il gap si è stabilizzato intorno ai quattro minuti. Il gruppo sta controllando benissimo la corsa.

15.29 Vanno di comune accordo i cinque attaccanti di giornata, che hanno 4′ sul gruppo.

15.25 Meno di 25 chilometri al Puerto de Urbasa, seconda asperità di giornata.

15.22 Rimane attorno ai 4’10” il vantaggio di Tim Wellens (Lotto Soudal), Alex Aranburu (Astana), Jonathan Hivert (Total Direct Energie), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) e Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA).

15.19 Gruppo allungatissimo in un tratto di leggerissima discesa, sempre tirato dalla squadra di Primoz Roglic.

15.17 Superati i -100 dall’arrivo.

15.14 In fuga Bruno Armirail (Groupama-FDJ) ha problemi con la radiolina. Il francese si sfila e va dall’ammiraglia.

15.12 La Jumbo-Visma ora si mette in testa a tirare.

15.09 Intanto in coda al gruppo Angel Madrazo (Burgos-BH) che va dall’ammiraglio per un piccolo problema fisico, sembra alla bocca.

15.06 Le immagini della fuga di giornata:

15.03 Abbiamo dunque la fuga di giornata: Tim Wellens (Lotto Soudal), Alex Aranburu (Astana), Jonathan Hivert (Total Direct Energie), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) e Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) hanno 3’30” di vantaggio sul gruppo maglia rossa.

15.01 Serrano si ricongiunge ai quattro, mentre il gruppo rallenta.

14.58 Tre contrattaccanti si sono ricongiunti a Wellens, mentre Serrano è ancora indietro

14.56 Ora dietro Wellens si muovono Alex Aranburu (Astana), Jonathan Hivert (Total Direct Energie) e nuovamente Bruno Armirail (Groupama-FDJ): per loro una decina di secondi di ritardo da Tim Wellens. Perde invece l’attimo Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA), che si muove con un po’ di ritardo.

14.51 Ripreso Julius Van Den Berg, il gruppo ha ora nel mirino Wellens

14.49 Sembra esserci poca vita per la fuga di Tim Wellens: Van Den Berg è a 11” ma il gruppo Roglic è poco dietro.

14.45 Ripreso anche Armirail. Resta da solo al comando Tim Wellens, che transita da solo al GPM distanziando Julius Van Den Berg di 20”. Gruppo a 28”.

14.43 Il gruppo è rientrato sui vari inseguitori, tranne Armirail e Van Den Berg. Escono dal gruppo anche Jon Izagirre e Juan Pedro Lopez, ma il loro tentativo viene subito arginato.

14.41 Bruno Armirail (Groupama-FDJ) e Luis Angel Maté (Cofidis) si staccano dal gruppo e hanno ripreso Osorio. Intanto in testa è rimasto da solo Tim Wellens con poco più di 30” sul gruppo maglia rossa.

14.38 La salita sta già facendo naufragare le chance della fuga. Osorio e Amezqueta hanno perso contatto da Wellens e Van Den Berg

14.36 Il gruppo accelera e si riporta sotto ai fuggitivi, a cui si sta unendo anche Geschke: solo 23” tra di loro.

14.34 Intanto primo ritiro di giornata, è quello di Axel Domont (AG2R LaMondiale). Per il francese è anche l’ultimo Grande Giro della sua carriera, avendo annunciato il ritiro pochi giorni fa.

14.32 Iniziata la salita del Puerto de Guirguillano. Juan Felipe Osorio (Burgos-BH), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Julius Van Den Berg (EF Pro Cycling) e Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) hanno 37” su Simon Geschke (CCC Team) e quasi un minuto e mezzo sul gruppo.

14.29 Prova ad unirsi ai fuggitivi anche Simon Geschke (CCC Team).

14.27 Tre uomini si portano su Osorio: sono Tim Wellens (Lotto-Soudal), Julius Van Den Berg (EF Pro Cycling) e Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA). Quasi un minuto di vantaggio per loro.

14.24 Intanto, dal profilo Twitter della Vuelta, le parole di Purito Rodriguez sull’Alto de San Miguel:

🇪🇸 El comentario de @PuritoRodriguez. ¿Qué podemos esperar del nervioso final de hoy? 🇬🇧 Watch out for today's final descent! Purito's comment#CaseryPuritoSegurosConLaVuelta #LaVuelta20 pic.twitter.com/dXv76aIBU9 — La Vuelta (@lavuelta) October 21, 2020

14.20 Un uomo è riuscito a prendere un po’ di margine sul gruppo. Si tratta di Juan Felipe Osorio (Burgos-BH), con 25” di vantaggio.

14.19 Anche questo tentativo è andato a vuoto. Probabilmente si aspetteranno le prime rampe in salita per mandar via la fuga del giorno.

14.17 Ora sono in sei a provarci.

14.14 Mancano meno di dieci chilometri all’imbocco del Puerto de Guirguillano, salita di 8.2 chilometri con pendenza media del 4.3%.

14.11 Immagini dalla partenza:

🏁 Km 0 | Etapa 2 – Stage 2 | #LaVuelta20 🇪🇸 ¡Carrera lanzada tras el recorrido neutralizado por Pamplona! 🔥

🇬🇧 The riders are rolling on for the 2nd stage! 🔥 📸: @baixaulistudio 👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/t2nEeitxJL — La Vuelta (@lavuelta) October 21, 2020

14.08 Pim Ligthart (Total Direct Energie) prova ad uscire dal gruppo, tentativo subito arginato.

14.05 Iniziano i primi attacchi per creare la fuga di giornata

14.00 Anche oggi tre Gran Premi della Montagna. Il primo, il Puerto de Guirguillano, inizia dopo 21 chilometri dal via.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa della Vuelta a España 2020: la Pamplona-Lekunberri. Quella che ci aspetta è una frazione impegnativa, ove gli uomini di classifica saranno nuovamente chiamati in causa. A 25 chilometri dal traguardo, infatti, i corridori inizieranno l’Alto de San Miguel de Aralar, una salita lunga e dura, la quale nel 2014 fu teatro del primo successo sulle strade spagnole di Fabio Aru. Quando gli atleti scollineranno quest’erta, al traguardo mancheranno appena 17 chilometri tutti in discesa.

La maglia roja Primoz Roglic, ieri vincitore della frazione inaugurale, potrebbe subito servire il bis. Richard Carapaz ed Enric Mas, però, apparsi i più brillanti sulla salita di Arrate, cercheranno di dargli quanto più filo da torcere possibile. Questa tappa, inoltre, ben si adatta alle caratteristiche di due degli azzurri al via, vale a dire Andrea Bagioli e Davide Formolo, i quali, nella prima giornata, hanno mostrato di possedere una buona condizione e potrebbero sfruttare a loro favore un eventuale marcamento tra i primi della classifica generale.

L’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 11.00, mi raccomando: non mancate!

Foto: Lapresse