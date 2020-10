Classifica Vuelta a España 2020, terza tappa: Primoz Roglic maglia rossa, Daniel Martin recupera ed è a 5”

Primoz Roglic si conferma in maglia rossa al termine della terza tappa della Vuelta a España 2020. Lo sloveno si è però visto ridurre il vantaggio sugli immediati inseguitori. Il capitano della Jumbo Visma, infatti, è giunto in seconda posizione sull’arrivo in salita di Lago Negro e ha perso 4” dall’irlandese Daniel Martin, il quale si è imposto allo sprint proprio nei confronti del balcanico e dell’ecuadoriano Richard Carapaz. Al momento Primoz Roglic ha 5” di vantaggio su Martin e 13” su Carapaz. Lo spagnolo Enric Mas a 32”, il britannico Hugh John Carthy a 38”. Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2020 dopo la terza tappa.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA (dopo la terza tappa):

1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 12H 37′ 24” – B : 22” –

2 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 12H 37′ 29” + 00H 00′ 05” B : 18” –

3 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 12H 37′ 37” + 00H 00′ 13” B : 10” –

4 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 12H 37′ 56” + 00H 00′ 32” – –

5 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 12H 38′ 02” + 00H 00′ 38” – –

6 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA 12H 38′ 08” + 00H 00′ 44” – –

7 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 12H 38′ 41” + 00H 01′ 17” – –

8 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 12H 38′ 53” + 00H 01′ 29” – –

9 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 12H 39′ 19” + 00H 01′ 55” B : 10” –

10 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO – VISMA 12H 39′ 21” + 00H 01′ 57” – –

11 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 12H 39′ 32” + 00H 02′ 08” – –

12 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 12H 39′ 55” + 00H 02′ 31” – –

13 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON – SCOTT 12H 40′ 17” + 00H 02′ 53” – –

14 KENNY ELISSONDE 35 TREK – SEGAFREDO 12H 40′ 19” + 00H 02′ 55” B : 2” –

15 ANDREA BAGIOLI 12 DECEUNINCK – QUICK – STEP 12H 40′ 22” + 00H 02′ 58” – –

16 DAVIDE FORMOLO 23 UAE TEAM EMIRATES 12H 40′ 29” + 00H 03′ 05” – –

17 WOUTER POELS 111 BAHRAIN – MCLAREN 12H 40′ 37” + 00H 03′ 13” – –

18 GINO MÄDER 168 NTT PRO CYCLING TEAM 12H 40′ 55” + 00H 03′ 31” – –

