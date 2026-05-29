LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è il mitico Giau nella frazione regina

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, tappone dolomico con ben 5000 metri di dislivello.

Il percorso misura 151 km, con partenza da Feltre e arrivo ad Alleghe. I primi 50 km della frazione saranno tranquilli, poi la corsa entrerà nel vivo. Si inizierà con il Passo Duran (12.1 km all’8.2% medio e 14% di massima, prima categoria), dalla cima una veloce discesa porterà ai piedi di Coi (5.8 km al 9.7% medio e massime del 19%, seconda categoria). Tre km a scendere e si tornerà a salire sulla Forcella Staulanza (6.3 km al 6.7% medio e massime del 10%, seconda categoria). Dal termine del GPM altri 9 km all’ingiù porteranno all’imbocco della Cima Coppi di questo Giro, il Passo Giau (9.9 km al 9.3% medio e massime del 14%). Si calerà poi ai 1539 metri di Pocol, dove comincerà il Passo Falzarego (10.1 km al 5.6% medio e massime del 10%, seconda categoria), inoltre a 3500 metri dallo scollinamento sarà posto il Red Bull KM. Dalla cima i corridori affronteranno 24 km di discesa, prima dell’ultima asperità: Alleghe (Piani di Piazze). La salita finale, che sarà anche l’arrivo di tappa, misura 5 km con una pendenza media del 9.6% e massime del 15%, seconda categoria.

Dopo aver vinto tutti e quattro gli arrivi in salita di questo Giro, Jonas Vingegaard è il grande favorito anche oggi. Il danese ha messo in mostra un vero e proprio dominio sulle salite dei giorni precedenti e oggi avrebbe la possibilità di centrare il quinto sigillo. Nel 2024 Tadej Pogacar riuscì a conquistare 6 tappe qui in Italia e tra oggi e domani il corridore dell Visma ha la possibiltà di replicare questa statistica. Gli avversari per batterlo non ci sono, tutto dipenderà dalla voglia della maglia rosa di tenere chiusa la corsa. Jay Hindley, Felix Gall e Thymen Arensman sono i tre contendenti per il podio e probabilmente ci sarà battaglia tra di loro. L’austriaco è parso il più in forma tra questi e potrebbe blindare il secondo posto, mentre sembra esserci più equilibrio tra l’olanedese e l’australiano. Vedremo anche se il nostro Davide Piganzoli avrà la possibilità di lottare per migliore la posizione in classifica o se dovrà aiutare Vingegaard.

Molti corridori voranno ottenere il successo nella tappa regina del Giro e sicuramente si formerà una fuga. Se Giulio Pelizzari fosse tornato in condizione e non dovesse aiutare il compagno Hindley potrebbe provarci. Il marchigiano era arrivato alla corsa in grande condizione, ma i suoi risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Il classe 2003 con un successo otterrebe in parte una piccola soddisfazione, ma tutto dipenderà dall’atteggiamento del plotone. Un altro italiano che potrebbe essere protagonista è Giulio Ciccone. Il sogno maglia blu per l’abruzzese non si è ancora spento e oggi ci sarebbero le salite necessarie per riaprire almeno il discorso. Inoltre l’obiettivo di centrare il successo in una frazione non è ancora completato, oggi e domani sono le ultime possibilità rimaste per lui. Attenzione, anche, alla coppia della Movistar formata da Einer Rubio ed Enric Mas. Entrambi hanno dimostrato buona condizione nelle tappe di montagna e hanno la possibilità di regalare un trionfo alla squadra spagnola, che lo cerca da diversi giorni. Altri uomini pericolosi sono Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates -XRG) e il nostro Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Feltre e arrivo ad Alleghe. L’inizio è previsto per le 12.30. Buon diveertimento!