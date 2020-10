Vuelta a España 2020, Marc Soler: “Eravamo molto motivati a conquistare la tappa di casa. Ci meritavamo una ricompensa”

Marc Soler ha vinto in solitaria la seconda tappa della Vuelta a España 2020 da Pamplona a Lekunberri. Con un attacco in discesa poco dopo lo scollinamento dell’Alto de San Miguel, l’iberico dei padroni di casa della Movistar si è lanciato nella sua azione accumulando ben presto un certo vantaggio che gli ha garantito il suo primo sigillo nella grande corsa a tappe iberica. Per la Movistar questa è stata la prima vittoria dopo la ripresa stagionale di luglio.

Intervistato nel dopo tappa dai microfoni della regia internazionale, Soler ha dichiarato quanto segue: “La verità è che sono super felice. Era una tappa alla quale ci siamo avvicinati con molte ambizioni. Abbiamo fatto una ricognizione questo fine settimana. Sono molto contento della mia prima vittoria in un grande giro e ci siamo meritati una ricompensa dopo un anno così complicato. Voglio ringraziare la squadra e le persone che ci supportano sempre e comunque”.

Ha poi aggiunto: “Eravamo molto motivati a conquistare la tappa di casa, conoscevamo il terreno. Avevamo deciso fin dall’inizio che avremmo tirato dall’Alto de Urbasa ed è andato tutto bene. Carlos Verona ha iniziato la salita con un buon ritmo e io ho continuato a spingere dietro di lui. Volevano che tornassi ad aiutare Valverde e Mas, ma ero due volte più veloce e non ho frenato fino al traguardo”.

Foto: Lapresse