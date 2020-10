LIVE Vuelta a España 2020, Pamplona-Lekunberri in DIRETTA: nuova battaglia sull’Alto di San Miguel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA: BASSANO DEL GRAPPA-MADONNA DI CAMPIGLIO

13.22 La presentazione della frazione di oggi.

1⃣5⃣2⃣ km

🚵🚵🚵 3 categorised climbs

9.4km 7.9% average gradient on the Cat 1 Alto de San Miguel climb

Who will survive the climbs and race the final 16.9km to the finish? #lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/rfNnlGI7CP

— letourdata (@letourdata) October 21, 2020