LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultimo arrivo in salita a Piancavallo!

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Gemona del Friuli e arrivo a Piancavallo, di 200 km.

Al km 73.6 ci sarà lo sprint inetrmedio di Forgaria del Friuli, con Magnier che è ormai maticamente certo della conquista della ciclamino. Poco dopo il traguardo volante inizierà l’ascesa di Clauzetto (6.9 km al 5.7% medio, terza categoria). Dallo scollinamento ci saranno circa 25 km tranquilli prima dell’entrata nel circuito finale, che prevde il doppio passaggio su Piancavallo (14.5 km al 7.8% medio e massima del 14%, prima categoria). Il primo passaggio sul GPM comincerà a 68 km dalla conclusione, mentre il secondo sarà l’arrivo di tappa.

Anche oggi Jonas Vingegaard è il favorito principale. Il danese ha sempre dimostrato di non avere rivali e pue in questa giornata vorrà arrivare in cima da solo. Il corridore della Visma ha vinto su tutti gli arrivi in salita della Corsa Rosa, tranne ieri ad Alleghe in cui ha trionfato il compagno Kuss. Il classe 1996 aveva detto dopo il successo di martedì di voler vincere ancora una volta in maglia rosa e oggi ha l’ultima occasione. La battaglia per il secondo posto darà sicuramente spettacolo dietro, ma nessuno sembra in grado di avvicinarsi a Vingegaard. Felix Gall, Thymen Arensman e Jay Hindley lotteranno sulla doppia ascesa di Piancavallo, per contendersi i primi due posti dietro al leader della corsa. Curiosità su quello che potrà fare Davide Piganzoli. Il classe 2003 è l’italiano meglio piazzato nella generale, vedremo se il team dei calabroni gli permetterà di giocarsi la maglia bianca o addiritturala top five.

Una frazione come questa attira i big, ma attenzione alla fuga. Le energie in gruppo sono poche, ma qualcuno ci vorrà provare. Un pericolo potrebbe rappresentarlo Warren Barguil. Il forte scalatore francese ci ha già provato diverse volte a trovare il successo e queste salite potrebbero favorirlo. Inoltre il corridore della Picnic PostNL è uno dei pochi uomini di montagna a non essere andato in fuga ieri, magari risparmiando la gamba per i due passaggi su Piancavallo. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) è un altro atleta interessante. L’italiano ha sùbito una caduta la scorsa settimana, ma sembrava aver una buona condizione. Questa tappa sembra nelle sue caratteristiche e ha la possibilità di togliersi una bella soddisfazione. Altri uomini pericolosi sono Aleksandr Vlasov (Red Bull BORA – hansgroe), Jefferson Cepeda (EF Education EasyPost), Enric Mas (Movistar Team) e Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della ventesima tappa del Giro d’Italia 2026, centonovesima edizione della Corsa Rosa. L’inizio della tappa è previsto per le 11.00. Buon divertimento!