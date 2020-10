Vuelta a España 2020: Daniel Martin torna alla vittoria! Beffato un sempre dominante Primoz Roglic in volata

Terza tappa, ancora un arrivo in vetta per la Vuelta a España 2020. È andata in scena oggi la Lodosa-La Laguna Negra di 166 chilometri. Primoz Roglic si conferma il dominatore di questa prima settimana: lo sloveno, ovviamente ancora in Maglia Rossa, non è mai sceso dalle prime due posizioni in queste tre giornate, ma è stato beffato in uno sprint ristretto da Daniel Martin. Torna alla vittoria l’irlandese, a più di due anni dall’ultimo trionfo al Tour de France 2018.

Cinque uomini sono andati a formare la fuga di giornata: Mark Donovan (Sunweb), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Niki Terpstra (Total Direct Energie), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) e Willie Smit (Burgos-BH). Il plotone ha lasciato al massimo 4′, con la solita Jumbo-Visma a gestire la situazione, andandoli a raggiungere a circa 20 chilometri dal traguardo.

Spettacolo che si è acceso sulla salita finale, con pendenze non troppo arcigne, con dunque i distacchi che sono stati limitati tra i big. Il colpo di scena è arrivato però con la foratura occorsa ad Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), costretto a cambiar ruota e senza poter recuperare sui rivali. Non ci sono stati scatti rilevanti, il tutto si è andato a decidere tra i migliori nell’ultimo chilometro. Nella volata ristretta Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) è riuscito ad anticipare tutti, beffando Primoz Roglic (Jumbo Visma), ancora una volta secondo, e Richard Carapaz (Team INEOS).

Foto: Lapresse