Classifica Sanremo 2020: Diodato trionfa! Secondo Francesco Gabbani, terzi i Pinguini Tattici Nucleari. Tutti i premi speciali.

Ultima serata del 70* festival di Sanremo. a vincerla e’ Diodato. non bene gli ex talent, Achille Lauro non e’ riuscito nell’impresa di scalare la classifica fino al podio. Diodato vincitore anche del premio Mia Martini e premio Lucio Dalla. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Rancore. premio Bigazzi per l’arrangiamento musicale Tosca. premio Tim Music a Francesco Gabbani.

Quinta e ultima serata del Festival di Sanremo che parte ancora sulla scia della polemica di questa notte tra Morgan e Bugo, ma, ad oggi, non si comprende chi dei due abbia ragione. Peccato, certe cose nella musica non dovrebbero mai accadere. Diamo l’addio a Vincenzo Mollica che è stato protagonista dell’ultimo collegamento della sua vita dal balcone dell’Ariston. Grazie Vincenzo, grande professionista. Si inizia con l’Inno d’Italia intonato dalla Banda dei Carbinieri che festeggia 100 anni di storia.

Nelle prima 5 posizioni della classifica provvisoria,ci sono Pelù, PTN, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani e Diodato. Da stasera però entra in gioco il televoto che può sconvolgere tutte le posizioni. La chiusura del televoto è prevista per le 01,10.

Questa la classifica parziale totale: 23 Junior 22 Riki 21 Elettra 20 Nigiotti 19 Angi 18 Urso 17 Zarrillo 16 Pavone 15 Masini 14 Jannacci 13 Levante 12 Gualazzi 11 Lauro 10 Anastasio 9 Rancore 8 Grandi 7 Elodie 6 Tosca 5 Pelù 4 Pinguini 3 Vibrazioni 2 Gabbani 1 Diodato

Stranamente si inizia direttamente con i cantanti in gara, cose che nelle prime 4 sere non era successo così celermente. Dopo un’ora e mezza di gara, eravamo già a quota 7 artisti più l’esibizione di Leo Gassman, vincitore delle Giovani Proposte. Piero Pelù ha sconvolto teatro, rubando una borsetta e spogliandosi mostrando una scritta: Tu sei molto di più. Il coraggio di un vero BIG di mettersi in gioco a differenza di tanti altri suoi colleghi. Achille Lauro vestito da Elisabetta ITudor continua a sorprenderci per il coraggio di osare. Il pezzo,ascoltato bene,, riporta, nel suono della chitarra, a quella di Andy Taylor, dei Duran Duran. Carioca , di Gualazzi, ascolto dopo ascolto, prende sempre più forma e peso. Tosca elegante, Gabbani sottile, Gualazzi preparato, insomma, questo Festival ha messo in difficoltà anche i più grandi critici musicali, sarà dura dare il primo premio. Questa sera chi vincerà il Festival, parteciperà anche all’ESC a Rotterdam. Sabrina Salerno si esibisce in Boys, ed è più bella che mai!!

Questa la classifica finale.

4 Le Vibrazioni

5 Piero Pelù

6 Tosca

7 Elodie

8 Achille Lauro

9 Irene Grandi

10 Rancore

11 Raphael Gualazzi

12 Levante

13 Anastasio

14 Alberto Urso

15 Marco Masini

16 Paolo Jannacci

17 Rita Pavone

18 Michele Zarrillo

19 Enrico Nigiotti

20 Giordana Angi

21 Elettra Lamborghini

22 Junior Cally

23 Riki

Il televoto viene riaperto, per una sfida all’ultimo voto tra i tre artisti rimasti. A vincere il 70simo Festival di Sanremo è Diodato, dall’inizio tra i super favoriti di queste edizione. Un plauso enorme al cantautore che ha saputo portare un brano molto intenso e ben arrangiato che parteciperà all’Eurofestival del 16 maggio a Rotterdam.

1) Diodato

2) Francesco Gabbani

3) Pinguini Tattici Nucleari

Premi speciali:

Premio della critica Mia Martini: Diodato

Premio Lucio Dalladella Sala Stampa e Tv: Diodato

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo: Rancore

Premio Bigazzi per l’arrangiamento musicale: Tosca.

Premio Tim Music per il maggior numero di streaming sulla piattaforma Tim: Francesco Gabbani.

