Sanremo 2020, le pagelle della quarta serata. Per Diodato un plebiscito, Morgan e Bugo figuraccia in mondovisione

Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso” – VOTO 7: cresce, ascolto dopo ascolto. Non è l’intonazione che va ricercata in lui, ma tutto il resto, a partire dall’idea, brillante, che c’è dietro il brano. Non ha mai fatto un disco in carriera. E’ ora che cominci a chiudersi in sala di registrazione.

Rancore – “Eden” – VOTO 6: non è un pezzo da Rancore, ma è un pezzo di Rancore che strizza l’occhio al Festival di Sanremo. Può vendere, ma non ai puristi, ai fans della prima ora.

Giordana Angi – “Come mia madre” – VOTO 6.5: c’è un po’ di Noemi nel suo brano e anche nella sua impostazione vocale, ma il suo è un brano che piace, andando a bissare il primo ascolto che già era stato convincente. Niente di trascendentale, ma si fa apprezzare.

Francesco Gabbani – “Viceversa” – VOTO 8: volendosi limitare ad un solo aggettivo, semplicemente irresistibile. Finisce e si becca un applauso a scena aperta dell’Ariston, il più caloroso. Meritatissimo. Magari resterà un cantante solo festivaliero, ma ce ne fossero ogni anno a Sanremo di Gabbani e di “Viceversa”…

Raphael Galazzi – “Carioca” – VOTO 8: spettacolare, dipinge sul palco dell’Ariston. L’unica pecca è che la sua è una classe non digeribile da tutti e soprattutto non subito. Non da primo posto al Festival, insomma. Ma è di un’altra categoria.

Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr” – VOTO 6: una genialata l’intro-tributo ai Beatles. Nel testo raccontano che “hanno voglia di ballare”, e in questo senso il risultato è raggiunto: fanno ballare, pochi dubbi. Pezzo senza pretese, che non replicherà gli Stato Sociale come piazzamento.

Anastasio – “Rosso di rabbia” – VOTO 6.5: la rabbia c’è, e il rosso pure. Il brano non è certamente il migliore che ha sfornato nella sua breve ma fulminea carriera. Una certezza pero, c’è: continuerà ad essere fenomeno di visualizzazioni, credeteci.

Elodie – “Andromeda” – VOTO 7: il sottotitolo potrebbe essere ‘una canzone per farsi ricordare’. Inonderà le radio questo pezzo firmato Mahmood, e non solo nelle prossime settimana, ma soprattutto la prossima estate. Se questo era l’intento, ha già vinto.

Riky – “Lo sappiamo entrambi” – VOTO 4.5: canzone scolastica, elementare, tra le più dimenticabili del Festival 2020. Riky saprebbe pure canticchiare, ma il pezzo è davvero troppo debole per avere pretese.

Diodato – “Fai rumore” – VOTO 8.5: voce straordinaria, segue i cambi ritmici con sconcertante naturalezza, cavalcando un brano solo apparentemente classico, che invece ha, anche musicalmente, passaggi armonici molto interessanti.

Irene Grandi – “Finalmente io” – VOTO 5: facciamo copia e incolla del giudizio della prima serata. Sembra rimasta ferma a vent’anni fa, e non l’aiuta un pezzo di Vasco Rossi non certo tra i più ispirati.

Achille Lauro – “Me ne frego” – VOTO 5: qui invece a far copia e incolla è lui. Copia e incolla della “Rolls Royce” dello scorso anno. E se nel 2019 ha funzionato, non è detto che funzioni allo stesso modo nel nuovo decennio. A forza di sorprendere, sorprendere, sorprendere…non sorprende più.

Piero Pelù – “Gigante” – VOTO 6.5: arrangiamento carichissimo, forse pure troppo, per una prima volta di Piero Pulù al Festival che non resterà negli almanacchi ma ruba un’ampia sufficienza. Non in grandissima forma vocale, peccato.

Tosca – “Ho amato tutto” – VOTO 7.5: interprete di grande raffinatezza, si candida per il premio alla critica con una brano che sembra perfetto come colonna sonora, un po’ alla Bungaro come arrangiamento.

Michele Zarrillo – “Nell’estasi e ne fango” – VOTO 7.5: un Zarrillo in grandissimo spolvero, da “La notte dei pensieri”, o per stare più vicino nei tempi, da “L’amore vuole amore”, ma con un brano ancora più ‘spinto’, più rock, che mette in mostra la solita, grande vocalità.

Junior Cally – “No grazie” – VOTO 5.5: sepolto dalle critiche, se le scolla di dosso con un brano che non ha l’ambizione di vincere il Festival, ma di ‘usare’ la grande vetrina per finire sulle radio il più possibile nei mesi prossimi. E vi piaccia o meno l’idea, così sarà.

Le Vibrazioni – “Dov’è” – VOTO 8: un dei migliori pezzi dell’intera produzione delle Vibrazioni, con un Francesco Sarcina vocalmente ispiratissimo, impeccabile anche nei passaggi più complicati di un brano che meriterebbe ampiamente il podio.

Alberto Urso – “Il sole ad est” – VOTO 4.5: un pezzo lirico per un non lirico. Encefalogramma piatto per un brano che non arriva, che non decolla mai, superfluo in questo Festival.

Levante – “Tikibombom” – VOTO 7: un ottimo arrangiamento per una Levante che padroneggia bene il pezzo, anche se inciampa in un paio di imprecisioni vocali. Se danzasse un pochino meno, la preferiremmo.

Morgan e Bugo – “Sincero” – VOTO n.g.: la cosa grave è che pare non l’abbiano neppure studiata prima…

Rita Pavone – “Niente (Resilienza ‘74)” – VOTO 5: al di là delle tante, troppe imprecisioni verbali, un ritorno che purtroppo non è in grande stile. Pezzo esagerato, eccessivo quanto lei.

Enrico Nigiotti – “Baciami adesso” – VOTO 5: cambia la serata, non varia il voto. Pezzo esasperatamente nigiottiano, già visto e già sentito, urge qualcosa di nuovo e di diverso, e in fretta.

Elettra Lamborghini – “Musica (e il resto scompare)” – VOTO 5: mezzo voto in più perché almeno rompe il ghiaccio dell’emozione e appare un po’ più a suo agio in un pezzo che resta fuori concorso, ma che forse sarà buono per la stagione dell’ombrellone.

Marco Masini – “Il confronto” – VOTO 7.5: un bellissimo brano, più bello anche de “L’uomo volante” che vinse il Festival. E ciò che sorprende è che vocalmente Masini sembra abbia una voce più ‘pulita’ di vent’anni fa.

