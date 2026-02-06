LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: Compagnoni e Tomba ultimi tedofori?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi della XXV Olimpiade Invernale in programma allo lo Stadio “Giuseppe Meazza” San Siro a Milano. L’appuntamento è previsto per le ore 20.30 di oggi, venerdì 6 febbraio. Per la prima volta nella storia dei Giochi invernali, l’evento inaugurale si lega idealmente a più città ospiti, ma sarà proprio Milano ad accogliere il mondo sotto i riflettori per dare il via ufficiale a un’Olimpiade che promette di essere memorabile.

Il tema dell’inaugurazione è già stato svelato dagli organizzatori: il filo conduttore sarà l’Armonia, un concetto pensato per unire cultura, sport e identità italiana con la dimensione globale dei Giochi. Questa visione si rifletterà non solo nelle performance artistiche ma anche nella scenografia e nella disposizione delle celebrazioni, che vedranno coinvolte, attraverso collegamenti e immagini, anche Cortina d’Ampezzo, Livigno e altre località co-ospitanti dell’evento. Una delle componenti più attese della serata è lo spettacolo musicale. Sul palco si alterneranno nomi di calibro internazionale: la superstar statunitense Mariah Carey, pronta a esibirsi con un omaggio in lingua italiana; il celebre tenore Andrea Bocelli, che torna a un palcoscenico olimpico dopo l’esperienza di Torino 2006; e Laura Pausini, simbolo del pop italiano nel mondo, chiamata a interpretare un momento solenne della cerimonia.

Accanto a questi protagonisti musicali, spazio anche a esponenti della cultura italiana e internazionale contemporanea. Sono annunciati il pianista Lang Lang, la mezzosoprano Cecilia Bartoli e il produttore musicale Mace, tutti coinvolti in quadri scenici che punteranno a raccontare il dialogo tra tradizione e modernità. Sul fronte narrativo, la cerimonia vedrà la partecipazione di volti noti del cinema e del teatro come Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Sabrina Impacciatore, chiamati a dare voce ai passaggi più simbolici dello spettacolo. Non mancano le suggestioni e le indiscrezioni su possibili ospiti a sorpresa. Nelle ultime ore sono circolati con insistenza i nomi di Dua Lipa e Snoop Dogg, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Di certo, invece, è attesa la presenza delle massime autorità istituzionali, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Comitato Olimpico Internazionale pronti ad assistere dal vivo all’apertura dei Giochi.

Come da tradizione, uno dei momenti centrali sarà la sfilata delle delegazioni, con oltre novanta Paesi rappresentati. Aprirà la Grecia, culla dell’olimpismo, seguita dalle altre nazioni in ordine alfabetico, fino all’ingresso finale dell’Italia, accolta dal pubblico di casa in un’atmosfera che si preannuncia carica di emozione, Per l’Italia i portabandiera a Milano saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino, a Cortina Federica Brignone e Amos Mosaner. A seguire, l’accensione del braciere olimpico sancirà ufficialmente l’inizio dei Giochi e dalle indiscrezioni della vigilia pare che possano essere i due campioni dello sci alpino più iconici del movimento italiano, Debora Compagnoni e Alberto Tomba.

La cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 si annuncia quindi come un grande racconto collettivo, capace di intrecciare musica, arte, tecnologia e sport. Un evento pensato per parlare al mondo intero, mantenendo al centro l’identità italiana ma aprendosi a un messaggio universale di condivisione, pace e unità, nel segno dello spirito olimpico.

