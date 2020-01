Sanremo 2020, come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante, ma non decisivo

Sanremo 2020: tutto quello che c’è da sapere sul regolamento, il televoto e le giurie

Dal 4 al 08 febbraio 2020, Raiuno trasmetterà in diretta per cinque prime serate il 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Quello che vede alla conduzione e alla direzione artistica Amadeus, sarà un Festival all’insegna della tradizione, per omaggiare la sua lunga storia e il grande traguardo della settantesima edizione, ma non mancheranno le innovazioni; a partire dal regolamento.

Quest’anno, infatti, viene a mancare la storica “Giuria di qualità”. I 24 Artisti in gara nella categoria “Campioni” verranno valutati nella varie serate da tre giurie diverse: Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web, Orchestra del Festival.

Anche la serata dedicata alla reinterpretazione di brani sanremesi storici verrà valutata.

Regolamento Festival di Sanremo 2020 – Le Giurie

Il regolamento quest’anno prevede la presenza di ben tre giurie diverse. Viene a mancare la giuria di qualità ma tornano la giuria dei musicisti dell’orchestra, quella demoscopica e quella formata da giornalisti, blogger, critici musicali, conduttori radiofonici, etc. Tutte e tre le giurie, a fase alterne e poi coralmente, voteranno per le ventiquattro canzoni di Sanremo 2020 in modo da decretare il vincitore finale della categoria “Campioni”.

Loading...

Loading...

Giuria Demoscopica : composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica, voterà (da casa attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi) nella prima, seconda, quarta e quinta serata.

: composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica, voterà (da casa attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi) nella prima, seconda, quarta e quinta serata. Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web: composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival (quotidiani, stampa periodica, web, radio e televisioni private), voterà attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi, dalla sala Roof del Teatro Ariston , nella quarta e quinta serata.

composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival (quotidiani, stampa periodica, web, radio e televisioni private), voterà attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi, dalla , nella quarta e quinta serata. Orchestra del Festival di Sanremo: composta dai musicisti e coristi professionisti componenti l’orchestra del Festival, voterà solamente nella terza serata (quella dedicata alle cover di brani sanremesi).

Come e quando votano le giurie

In ogni serata, nella sezione” Campioni”, non voteranno tutte le giurie. Quella Demoscopica vota le prime 12 canzoni eseguite il martedì (prima serata) e poi le seconde 12 che saranno eseguite il mercoledì (seconda serata).

La “Giuria Orchestrale” (composta da musicisti e vocalist dell’Orchestra) voterà invece il giovedì, nella serata dedicata alle cover. Le votazioni espresse durante questa serata speciale restituiranno una classifica generale dei Big, e concorreranno anch’esse a stabilire il vincitore finale di Sanremo 2020, insieme ai voti ottenuti nelle altre puntate.

La Giuria della Sala Stampa entrerà invece in campo il venerdì (quarta serata). Solo nella serata finale, quella di sabato 08 febbraio 2020, voteranno insieme Demoscopica e Sala Stampa con l’aggiunta del voto popolare che, come di consueto, verrà espresso attraverso l’utilizzo del televoto.

Il televoto e la votazione mista nella serata finale di Sanremo 2020

Insomma, un po’ di cambiamenti rispetto all’edizione scorsa per cercare di equilibrare il peso delle varie giurie. Quest’anno, infatti, tutte e tre le squadre di giudici avranno più o meno la stessa valenza.

Nella finalissima del Festival di Sanremo 2020, dunque, ci sarà la cosiddetta “Votazione Mista” con Televoto, Giuria Demoscopica e Giuria Sala Stampa. Rispettivamente avranno un peso sul risultato finale del 34%, 33% e 33%. Il televoto risulta dunque importante, ma non decisivo.

Questo per quanto riguarda la gara dei “Campioni”, ma il pubblico da casa potrà votare anche per le “Nuove Proposte” nella serata di venerdì 7 febbraio 2020.

Sanremo 2020: come funziona il televoto nella serata finale per la sezione “Campioni”

Durante la finalissima di Sanremo 2020, i telespettatori voteranno in due momenti diversi della serata.

Il televoto sarà attivo durante l’appuntamento dell’8 febbraio e il pubblico potrà votare uno o più brani preferiti. Il televoto contribuirà alla classifica dei 24 Campioni e peserà per il 34%, il restante 66% deriverà dal voto delle altre giurie.

Saranno poi annunciati i tre Artisti più votati, con le relative canzoni, nell’arco di tutte le serate ed esibizioni. Decretati i tre cantanti che andranno a formare il podio, entrerà in gioco di nuovo il televoto, insieme alle altre giurie, per incoronare il vincitore della settantesima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo. Le votazione espresse dal pubblico da casa peserà per il 34%, le altre due giurie insieme peseranno per il 66%.

Come votare per il vincitore del 70° Festival della Canzone italiana di Sanremo

Abbiamo detto che il telespettatore può votare per la canzone che vuole come vincitrice di Sanremo 2020 attraverso il televoto. Ma come farlo praticamente? Si potrà votare o chiamando telefonicamente o mandando un messaggio di testo.

Televoto Sanremo attraverso chiamata telefonica

Il numero da chiamare per votare a Sanremo è 894.001. Bisogna attendere che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il codice di identificazione della canzone-artista che si vuole sostenere. Infine bisogna digitare il codice a due cifre di identificazione della canzone/artista.

Per ogni voto valido il costo è di 0,51 euro iva inclusa.

Televoto sanremo attraverso sms

Il numero da digitare per inviare il messaggio di voto per Sanremo è il 475.475.1. Il testo del messaggio dovrà contenere il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 01, codice01, codice 1, codice1 oppure per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20).

Ciascun sms di voto valido costa 0,50 euro iva inclusa da utenze Tim, Vodafone, Wind, Poste Mobile, CoopVoce iliad e ho.mobile e 0,51 euro iva inclusa da utenze 3.

Canzoni Sanremo 2020: quali sono i codici per votare

I codici per supportare la propria canzone di Sanremo 2020 verranno svelati in diretta da Amadeus su Raiuno nel momento in cui sarà aperto ufficialmente il televoto. Ovviamente nelle serata in cui il pubblico televisivo, come da regolamento del Festival, avrà la possibilità di esprimersi.

Di Juary Santini

POTREBBERO INTERESSARTI

Sanremo 2020: gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere

Sanremo 2020: calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti

Sanremo 2020 Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici

Sanremo 2020, tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni

Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. Le hit e le non-hit dei 24 “Big” scelti da Amadeus. PRIMA PARTE

Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. SECONDA PARTE

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SANREMO 2020 E MUSICA

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Shutterstock