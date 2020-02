Sanremo 2020, la classifica della quarta serata: Diodato trionfa in sala stampa! Gabbani e Le Vibrazioni sempre in alto

Nottata di colpi di scena al Festival di Sanremo . Ad inizio serata Amadeus ha letto la classifica provvisoria (con la somma dei voti delle prime tre serate) che è così composta:

24. Bugo e Morgan 23. Junior Cally 21. Riki 20. Rancore 19. Rita Pavone 18. Achille Lauro 17. Giordana Angi 16. Enrico Nigiotti 15. Paolo Jannacci 14. Raphael Gualazzi 13. Alberto Urso 12. Anastasio 11. Levante 10. Michele Zarrillo 9. Irene Grandi 8. Marco Masini 7. Elodie 6. Diodato 5. Pinguini Tattici Nucleari 4. Tosca 3. Piero Pelù 2. Le Vibrazioni 1. Francesco Gabbani.

Dopodiché, si inizia con la gara dei giovani che vede Tecla sfidarsi contro Marco Sentieri: vince Tecla. La seconda sfida vede Leo Gassmann sfidare Fasma: vince Leo Gassmann. Il vincitore di Sanremo Giovani è Leo Gassmann che supera con uil 52.5% dei voti Tecla in finale

La gara dei 24 Big sostanzialmente da solo delle conferme ai già quotati pezzi delle precedenti serate. Su tutti Gualazzi, Elodie che sempre di più non ha nulla da invidiare alle pop star internazionali, Gabbani e Diodato. Francesca Novello, fidanzata di Valentino Rossi, valletta per una sera, è fresca e spigliata, ma la sua voce non è propriamente gradevole. Antonella Clerici si mangia il palco con bravura e carisma, un ruolo assolutamente troppo stretto per lei. Commovente il tributo fatto a Vincenzo Mollica da parte di Vasco Rossi, Stefania Sandrelli, Enrico Benigni, le condizioni di salute, purtroppo, lo costringono ad abbandonare il Festival di Sanremo per sempre. Achille Lauro, mette in scena l’ennesimo travestimento; questa volta è La Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. Musa ispiratrice dei più grandi artisti della sua epoca. Grande mecenate, performer prima della performing art e opera d’arte vivente. Colpo di scena tra Morgan e Bugo: quest’ultimo abbandona il palco durante l’esibizione a causa di Morgan che ha cambiato arbitrariamente (e contro regolamento, oltretutto) le parole del testo. I due artisti, vengono squalificati.

Andiamo ora a vedere la classifica della serata basata sui voti esclusivi della Sala Stampa:

1 DIODATO

2 GABBANI

3 PTN

4 LE VIBRAZIONI

5 PELU’

6 TOSCA

7 RANCORE

8 ELODIE

9 LAURO

10 GRANDI

11 ANASTASIO

12 GUALAZZI

13 PAOLO IANNACCI

14 RITA PAVONE

15 LEVANTE

16 MASINI

17 JUNIOR CALLY

18 LAMBORGHINI

19 GIORDANA ANGI

20 ZARRILLO

21 NIGIOTTI

22 RIKI

23 ALBERTO URSO

Foto Lapresse