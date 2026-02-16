Olimpiadi Milano Cortina 2026: anche Achille Lauro alla Cerimonia di chiusura

Si comincia a delineare sempre più il programma della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nella giornata di oggi è stato reso noto che tra gli ospiti dello show pianificato il 22 febbraio all’Arena di Verona ci sarà anche Achille Lauro.

L’artista romano – che è stato anche tedoforo a Roma – sarà quindi inserito nel fitto programma della serata intitolata “Beauty in action” che, stando a quanto detto dagli organizzatori, è stata pensata come evento simbolico in cui Milano Cortina diventa “memoria collettiva”, o per usare le parole stesse del comunicato “Un saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori Olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia vuole lasciare. Un appuntamento che unirà spettacolo, emozione e visione, destinato a restare nella storia”.

Il titolo, “Beauty in action“, sintetizza invece un tributo alla bellezza in movimento presente nello sport e che si riflette nell’arte. Conoscendo il background dell’artista, è facile immaginarsi una performance a tutto tondo, dove musica e potenza scenografica si uniscono per dar vita a qualcosa di memorabile. Al momento la sua partecipazione si addiziona a quello del già annunciato DJ Gabry Ponte.

Dopo l’impegno “olimpico” Achille Lauro si dedicherà ad un altro importante evento, quello del Festival di Sanremo, dove sarà coinvolto come co-conduttore nella seconda serata, quella di mercoledì 25 febbraio.