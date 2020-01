Sanremo 2020, tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni

Tutto è pronto per il Festival della canzone italiana di Sanremo. Quest’anno la kermesse nostrana, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio su Raiuno dalle ore 20.35, spegne settanta scintillanti candeline. Con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, Sanremo 2020 vede un cast ampio e molto variegato, che il presentatore ha descritto come all’insegna dell’improvvisazione; quasi fosse un rap. Non a caso molti sono gli artisti in gara appartenenti a questo genere. Tra loro Junior Cally; rapper praticamente sconosciuto al grande pubblico, diventato già famosissimo in seguito alle critiche e alle polemiche che hanno seguito a sua partecipazione a Sanremo.

Dopo aver anticipato la maggior parte dei concorrenti a La Repubblica, attraverso un’intervista esclusiva, Amadeus ha poi ufficializzato il cast nello speciale dei Soliti Ignoti del 6 gennaio. A sorpresa, oltre ai nomi svelati al quotidiano, sono stati annunciati altri due “Big”, ovvero Rita Pavone e Tosca.

Il cast definitivo del Festival di Sanremo 2020 vede dunque in gara ben ventiquattro canzoni. Tanti i giovani presenti e tanti anche gli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi. D’altronde l’obiettivo del direttore artistico è quello di presentare brani freschi e moderni, che possano fare colpo sulle radio e andare bene anche su Spotify. Per questo non sorprendono nemmeno le presenze di Elettra Lamborghini e di band indie come quella dei Pinguini Tattici Nucleari. Nelle cinque serate di Sanremo 2020 tutti i cantanti in gara saranno divise in due categorie: Campioni e Nuove Proposte.

I 24 campioni del Festival di Sanremo 2020 e i titoli dei brani in gara

1. Bugo e Morgan – Sincero

2. Alberto Urso – Il sole ad est

3. Tosca – Ho amato tutto

4. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

5. Piero Pelù – Gigante

6. Elodie – Andromeda

7. Le Vibrazioni – Dov’è

8. Riki – Lo sappiamo entrambi

9. Rancore – Eden

10. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

11. Marco Masini – Il confronto

12. Levante – Tikibombom

13. Achille Lauro – Me ne frego

14. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

15. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

16. Raphael Gualazzi – Carioca

17. Giordana Angi – Come mia madre

18. Diodato – Fai rumore

19. Anastasio – Rosso di rabbia

20. Enrico Nigiotti – Baciami adesso

21. Irene Grandi – Finalmente io

22. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

23. Francesco Gabbani – Viceversa

24. Junior Cally – No grazie

Loading...

Loading...

Le 8 nuove proposte di Sanremo 2020

1. Leo Gassmann – Va bene così

2. Fadi – Due noi

3. Marco Sentieri – Billy Blu

4. Fasma – Per sentirmi vivo

5. Eugenio in via di Gioia – Tsunami

6. Tecla Insolia – 8 marzo

7. Matteo Faustini – Nel bene e nel male

8. Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio

di Juary Santini

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MUSICA E SANREMO 2020

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter