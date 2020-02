TV, Sanremo 2020. VIDEO – CLAMOROSO! Morgan cambia le parole della canzone contro Bugo che lascia il palco: squalificati, finale a 23

Caos a Sanremo 2020: Bugo abbandona il palco e lascia Morgan da solo, Amadeus senza parole. Ecco cosa è successo: durante la quarta serata del Festival di Sanremo, Bugo e Morgan sono saliti sul palco per esibirsi, come da programma, con il brano che hanno portato in gara: “Sincero”. Morgan inizia a cantare, ma c’è qualcosa di strano: le parole sono diverse. Pochi secondi dopo Bugo abbandona il palco e lascia il compagno di duetto lì da solo; l’orchestra ovviamente smette si suonare.

Cosa è successo? Morgan, cambiando il testo del brano, ha pronunciato le seguenti parole: «Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, L’ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo disordine è una forma d’arte, ma tu stai solo a coltivare invidia. Ringrazia il cielo, sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io…»

Bugo, che già nella serata di ieri è sembrato insofferente, probabilmente si è rifiutato di esibirsi, dopo aver ascoltato il messaggio di Morgan riferito secondo lui alla sua persona ma per altri il testo di Morgan era riferito a se stesso.

Amadeus guadagna immediatamente la scena, è incredulo: «Cosa sta succedendo? Giuro che non è una cosa preparata, vado a cercare Bugo altrimenti non possiamo andare avanti». Nel frattempo anche Morgan ha lasciato il palco per raggiungere il collega, e così va anche il presentatore mentre Fiorello cerca di intrattenere il pubblico. Al momento si cerca di capire cosa è successo esattamente tra i due musicisti; probabilmente un litigio.

La cosa certa è che, trattandosi di defezione (come annunciato da Amadeus in diretta), con il brano “Sincero” Bugo e Morgan sono eliminati dalla gara del Festival di Sanremo 2020. La cosa sarebbe accaduta comunque, perché da regolamento non si possono cambiare le parole delle canzoni in gara.

Si tratta della prima volta nella storia di 70 anni del Festival che accade una cosa del genere, e dire che di duetti nella storia ce ne sono stati tantissimi e alcuni piuttosto burrascosi come quello tra le sorelle Loredana Bertè e Mia Martini che si presentarono in coppia nel 1993 e furono protagoniste di una lite furibonda sul palco dell’Ariston con tanto di abbandono di entrambe ma si trattava soltanto delle prove. Tutto si sistemò e le sorelle si esibirono regolarmente chiudendo con il 14mo posto con la canzone “Stiamo come stiamo”.

Questo il testo cantato da Morgan:

“Le brutte intenzioni, la maleducazione,

la tua brutta figura di ieri sera,

la tua ingratitudine, la tua arroganza,

fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa,

certo disordine è una forma d’arte,

ma tu sai solo coltivare invidia,

ringrazia il cielo, sei su questo palco,

rispetta chi ti ci ha portato dentro,

questo sono io“.

Questo il testo originale di “Sincero”:

“Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose

Lavati i denti e non provare invidia

Non lamentarti che c’è sempre peggio

Ricorda che devi fare benzina

Ma sono solo io“.

