Sanremo 2020: partecipanti, titoli canzoni, regolamento giuria, ospiti e vallette

Dal 4 al 08 febbraio 2020, Raiuno trasmetterà in diretta per cinque prime serate il 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Quest’anno verrà a mancare la storica “Giuria di qualità”. I 24 Artisti in gara nella categoria “Campioni” verranno valutati nella varie serate da tre giurie diverse: Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web, Orchestra del Festival.

Ma andiamo con ordine, partendo dai cantanti in gara per poi vedere quale sarà il regolamento, come e chi potrà votare, gli ospiti delle serate e le presenze femminili che affiancheranno Amadeus alla conduzione di questa 70esima edizione del Festival.

Ecco i 24 ‘big’ in gara all’Artiston e i titoli dei brani:

Bugo e Morgan – Sincero

2. Alberto Urso – Il sole ad est

3. Tosca – Ho amato tutto

4. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

5. Piero Pelù – Gigante

6. Elodie – Andromeda

7. Le Vibrazioni – Dov’è

8. Riki – Lo sappiamo entrambi

9. Rancore – Eden

10. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

11. Marco Masini – Il confronto

12. Levante – Tikibombom

13. Achille Lauro – Me ne frego

14. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

15. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

16. Raphael Gualazzi – Carioca

17. Giordana Angi – Come mia madre

18. Diodato – Fai rumore

19. Anastasio – Rosso di rabbia

20. Enrico Nigiotti – Baciami adesso

21. Irene Grandi – Finalmente io

22. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

23. Francesco Gabbani – Viceversa

24. Junior Cally – No grazie

Regolamento

Il direttore Artistico e conduttore Amadeus ha introdotto diverse novità come la reintroduzione delle Nuove Proposte e una diversa suddivisione delle giurie chiamate a votare sera per sera: in pratica, ciascuna giuria (eccetto il Televoto) ha una serata esclusiva per esprimere le proprie preferenze, con la sola Giuria Demoscopica che vota nelle prime due sere, la sola Orchestra a votare nella Terza (dedicata alla storia di Sanremo), i soli giornalisti accreditati a votare nella Quarta. Solo nella Serata Finale è previsto un sistema misto che esclude l’Orchestra, ma che dà il 33% del peso a Stampa e Demoscopica e il 34% al Televoto. Come sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni negli ultimi due anni, non c’è eliminazione per i Big in gara e non c’è neanche un ripescaggio per le Nuove Proposte che arriveranno a giocarsi una finale a due. Inoltre anche la serata delle cover dedicata ai 70 anni del Festival farà media ai fini della classifica provvisoria.

Le Giurie

Giuria Demoscopica

La giuria Demoscopica è composta da un campione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica che voteranno da casa attraverso un sistema di votazione elettronico.

Giuria Sala Stampa

La giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è composta da giornalisti accreditati a Sanremo 2020 della carta stampata, tv, radio e web e voterà secondo modalità che saranno indicate prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2020 dall’Ufficio Stampa RAI.

Giuria Orchestra del Festival di Sanremo

Composta dai musicisti e coristi professionisti componenti l’orchestra del Festival, voterà solamente nella terza serata (quella dedicata alle cover di brani sanremesi).

Televoto

Si potrà votare o chiamando telefonicamente o mandando un messaggio di testo. Il numero da chiamare per votare a Sanremo è 894.001. Bisogna attendere che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il codice di identificazione della canzone-artista che si vuole sostenere. Infine bisogna digitare il codice a due cifre di identificazione della canzone/artista.

Per ogni voto valido il costo è di 0,51 euro iva inclusa. Il numero da digitare per inviare il messaggio di voto per Sanremo è il 475.475.1. Il testo del messaggio dovrà contenere il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 01, codice01, codice 1, codice1 oppure per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20).

Ciascun sms di voto valido costa 0,50 euro iva inclusa da utenze Tim, Vodafone, Wind, Poste Mobile, CoopVoce iliad e ho.mobile e 0,51 euro iva inclusa da utenze 3.

Sanremo ‘in rosa’. Ecco le donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston

Si tratta di Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu. A queste si aggiungono Rula Jebreal, Georgina Rodriguez e Monica Bellucci

Ed ecco gli ospiti della 70esima edizione, serata per serata

Martedì 4 febbraio: Tiziano Ferro, Fiorello e il cast del film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” (Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone)

Mercoledì 5 febbraio: Tiziano Ferro, Fiorello, i Ricchi e Poveri nella formazione originale: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

Giovedì 6 febbraio: Tiziano Ferro, Fiorello, Roberto Benigni, Massimo Ranieri, Mika, Lewis Capaldi

Venerdì 7 febbraio: Tiziano Ferro, Fiorello, Dua Lipa, Johnny Dorelli, Ivan Cottini, Ghali

Sabato 8 febbraio: Tiziano Ferro, Fiorello e il cast del film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi, Rocco Papaleo.

Di Claudio Bolognesi

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MUSICA E SANREMO 2020

Foto Shutterstock