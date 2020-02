Sanremo 2020, le pagelle della prima serata. Diodato superlativo, Bugo e Morgan convincono, Urso e Riki fanno flop

Ecco le pagelle, artista per artista, della prima serata del Festival di Sanremo

Irene Grandi – “Finalmente io” – VOTO 5.5: un pezzo che fa molto Emma Marrone, di cui non sentivamo proprio la mancanza, scritta da Vasco Rossi, ma il Vasco degli ultimi 15 anni, purtroppo. Non è detto però che la bruttezza del brano sia direttamente proporzionale agli ascolti in radio.

Marco Masini – “Confronto” – VOTO 7: un gran bel brano, del Masini migliore, con la pecca di una voce che, negli alti, rispetto al passato, soffre. Una canzone che, forse in altri anni, poteva essere anche da podio. Anche perché accompagnata da un testo di spessore.

Rita Pavone – “Niente (Resilienza ’74)” – VOTO 5: il brano non sarebbe neppure brutto, per niente, ma lei fa vocalmente una tremenda, e anagraficamente comprensibile, fatica. Un ritorno comunque emozionante, da occhi lucidi, quelli che mostra all’uscita dal palco.

Loading...

Loading...

Achille Lauro – “Me ne frego” – VOTO 5.5: Rolls Royce un anno dopo. Niente di nuovo sotto il sole, solito pezzo achillelauriano che si ascolterà nei mesi a venire, anche se all’Ariston, stasera, da casa e da teatro hanno molto più guardato che ascoltato. Impossibile, d’altronde, non farsi irrimediabilmente distrarre dal nude, molto nude, look.

Diodato – “Fai rumore” – VOTO 8: almeno al grande pubblico, una rivelazione vera. Una voce straordinaria, di una pulizia assoluta, ma anche un brano che entra sottopelle, dall’attacco all’ultima nota. Se non sarà podio, ci dovranno spiegare perché.

Le Vibrazioni – “Dov’è” – VOTO 6.5: avrà smarrito la moglie, ma non la vena compositiva (pur in condivisione). Un bel brano, classico delle Vibrazioni, molto fesivaliero, che strizza l’occhio alla manifestazione che tanta fortuna spesso gli ha portato.

Anastasio – “Rosso di rabbia” – VOTO 7.5: se punta a vincere il Festival, ha scelto la canzone giusta. Quella che mette d’accordo un po’ tutti, dal giornalista radical chic al giovanotto che ama il rap, magari un rap così, dal ritmo un po’ incazzato.

Elodie – “Andromeda” – VOTO 6.5: un brano con un saliscendi ritmico molto molto interessante, con due pecche: prestazione vocale non eccelsa e livelli di volume che non appaiono ben bilanciati. Però è un pezzo che arriva e che resta, che riascolteremo spesso nei prossimi mesi, e che non è detto che non dia soddisfazioni, e grosse, pure nell’immediato.

Bugo e Morgan – “Sincero” – VOTO 7: un po’ Battiato e un po’ Baustelle, in un pezzo che ricorda sonorità anni ‘80 e che può strizzare l’occhio al premio della critica. Sulla voce di Morgan, meglio sorvolare, ma non è una novità.

Alberto Urso – “Il sole ad est” – VOTO 5: il più brutto brano per distacco della prima serata, troppo ‘costruito’, con un’impalcatura debole, fragile, che magari all’estero potrà pure avere qualche soddisfazione, ma in Italia proprio no, e al Festival neppure.

Riki – “Lo sappiamo entrambi” – VOTO 5: pezzo che sta sul classicone, che più sanremese non si può, ma di un Sanremo del passato, dei più sbiaditi, scegliete voi quale. Bruttino decisamente, se la gioca con chi lo ha preceduto. Super commerciale e davvero molto, troppo banale.

Raphael Gualazzi – “Carioca” – VOTO 7.5: l’impressione, netta, è quella di trovarsi di fronte ad un fuoriclasse. Sound ed arrangiamento eccezionali, può essere la vera rivelazione del Festival a dispetto dei bookmaker che non lo danno come favoritissimo. Scalerà posizioni, e merita di salirli tutti, i gradini, fino al podio.

Gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere – Calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti – Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici – Tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni – Chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. PRIMA PARTE – Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. SECONDA PARTE – Come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante, ma non decisivo – Partecipanti, titoli canzoni, regolamento giuria, ospiti e vallette – Chi sono i cantanti in gara. La carriera e i titoli delle canzoni – Le quote dei bookmakers: chi sono i super favoriti per vincere il Festival? – Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2020 – Tutte le notizie di Sanremo 2020 su OA Plus – La cronaca della prima serata del Festival – La classifica dopo prima serata del Festival

CLICCA QUI PER VEDERE TUTTI I VIDEO DI SANREMO 2020

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter