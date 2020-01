Sanremo 2020: gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio. Quali saranno gli artisti che saliranno sul palco del teatro Ariston come ospiti?

A otto giorni dall’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo, il direttore artistico Amadeus ha confermato la presenza come ospiti della kermesse canora di grandi artisti del mondo della musica, del cinema e della televisione. Saliranno sul palco dell’Ariston l’attore e regista Premio Oscar Roberto Benigni e il cantante Massimo Ranieri. E’ certa la presenza di Tiziano Ferro per tutte e cinque le serate, così come dovrebbe essere presente sul palco dell’Ariston per tutta la durata del Festival anche Fiorello, salvo imprevisti da parte dello showman.

Sul palco, in occasione della prima puntata, ci saranno anche gli attori Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, per promuovere il film ‘Gli anni più belli’ di Gabriele Muccino. Accanto a loro ci sarà anche la cantante Emma Marrone, che fa il suo debutto nel mondo del cinema recitando una parte proprio nel film del regista romano. Anche i Ricchi e Poveri saranno ospiti a Sanremo 2020 e per l’occasione si riuniranno eccezionalmente nella loro formazione originaria in quartetto, con ogni probabilità il 5 febbraio, nella seconda serata. Ha rinunciato a partecipare alla kermesse come ospite, invece, Salmo, inizialmente previsto sul palco durante la prima serata.

A dare forfait, a pochi giorni dal via, anche Monica Bellucci, annunciata da Amadeus in conferenza stampa. E’ attesa nella seconda serata del Festival, al suo posto, un ospite ancora top secret: “Posso solo anticipare che fa parte della storia del Festival”, ha rivelato Amadeus.

Quasi certo il ritorno di Al Bano e Romina Power sul palco dell’Ariston dopo 25 anni con un inedito scritto da Cristiano Malgioglio. Ancora non del tutto confermata anche la presenza di Ultimo (per la serata finale) e di Zucchero. Un grande ritorno a Sanremo sarà quello di Johnny Dorelli, ospite il venerdì sera. Durante la finale sarà presente anche Christian De Sica assieme agli attori del film “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi (Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi).

Il Festival condotto da Amadeus vedrà il ritorno sul palco degli ospiti internazionali, come il cantautore scozzese Lewis Capaldi e la popstar Dua Lipa (entrambi giovedì 6 febbraio). Confermata anche la presenza di Mika.

Non dovrebbe esserci spazio per il sogno di Amadeus, Madonna, che nei giorni del Festival dovrebbe essere in tour. Il direttore artistico ha invece lasciato aperto uno spiraglio per Lady Gaga. Chissà…

Ma scopriamo tutti gli ospiti di Sanremo 2020, serata per serata.

Ospiti prima serata

Sul palco dell’Ariston in occasione della prima puntata ci saranno gli attori Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Emma e Claudio Santamaria, in promozione con il film ‘Gli anni più belli’ di Gabriele Muccino. Ospiti d’onore della serata di esordio dovrebbero essere quasi sicuramente Al Bano e Romina, che canteranno alcune delle loro canzoni più belle e un inedito scritto da Cristiano Malgioglio. Sul palco anche Tiziano Ferro e Fiorello, Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Ospiti seconda serata

Attesa nella seconda serata un ospite ancora top secret, che farebbe parte della storia del Festival, come anticipato da Amadeus. Sul palco Tiziano Ferro, Fiorello, Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Avrebbe dovuto partecipare anche Monica Bellucci, che però ha declinato l’invito. Presenti i Ricchi e Poveri, che per festeggiare i 70 anni di storia del Festival, dopo 39 anni saliranno di nuovo sul palco dell’Ariston nella formazione originaria con Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Marina Occhiena e Franco Gatti.

Ospiti terza serata

All’Ariston nella terza serata saranno protagonisti i cantanti internazionali Lewis Capaldi e Mika, e l’attore e regista Roberto Benigni. Sul palco Tiziano Ferro, che canterà insieme a Massimo Ranieri, ed anche Georgina Rodriguez ed Alketa Vejsiu.

Ospiti quarta serata

Quarta serata con la popstar Dua Lipa e Johnny Dorelli, cantante, attore e conduttore. Sul palco Tiziano Ferro, Fiorello, Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

Ospiti quinta serata

Gran finale nell’ultima serata con Diego Abatantuono, Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Rocco Papaleo, protagonisti del film “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi. Sul palco la padrona di casa della serata finale sarà Mara Venier, che lancerà la puntata di ‘Domenica In’ in onda nel pomeriggio successivo, affiancata da Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.

di Margherita Ventura

