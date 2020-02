Sanremo 2020. I voti degli outfit della quarta serata. Dieci e lode a Francesca Sofia Novello, bocciata Tecla, rimandato a settembre il Marchese Lauro

Quarta serata del Festival e c’è già nell’aria la curiosità di sapere chi vincerà questa settantesima edizione fra i 24 Campioni in gara, anche in fatto di look. Intanto da ieri sera abbiamo già il vincitore delle Nuove Proposte, Leo Gassman, che ha battuto in finale Tecla Insolia con il suo brano “Vai bene così”, ma ci dispiace, non possiamo consegnargli anche la fascia del meglio vestito della serata e fra poco vi spiegheremo perchè. Fra le signore del Festival, si è distinta per la sua bellezza e per l’eleganza degli abiti che ha indossato nel corso della serata Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi, e per la sua sempreverde simpatia, anche e soprattutto nel vestire, l’altra co conduttrice della serata accanto ad Amadeus, Antonella Clerici. Il più stiloso della serata? Ghali. Il peggio vestito? Tecla Insolia. E ora volete scoprire a quale personaggio si è ispirato questa volta Achille Lauro per il suo travestimento? Date un’occhiata alle nostre pagelle dei look della quarta serata del Festival.

LEO GASSMANN – VOTO 4

Il vincitore delle Nuove Proposte sembra aver preso un po’ sottogamba il palco che lo ospita, dove si presenta per la finale fra i concorrenti delle Nuove Proposte in tuta da jogging. Che Achille Lauro gli abbia rubato lo smoking in camerino?

ANTONELLA CLERICI – VOTO 7

La due volte conduttrice del Festival di Sanremo (nel 2005 e nel 2010) Antonella Clerici veste, anche questa volta, Antonella Clerici. Il suo ormai è uno stile inconfondibile: abiti dai colori sgargianti (uno rosso e uno sui toni dell’argento e dell’azzurro quelli di ieri sera), sempre caratterizzati da gonne lunghe, ampie e vaporose, tante (a volte forse troppo), proprio come lei. Rassicurante come un bel sette in pagella.

FRANCESCA SOFIA NOVELLO – VOTO 10 e lode

La fidanzata di Valentino Rossi, per la prima volta a Sanremo, ingrana la quinta marcia dell’eleganza e porta sul palco dell’Ariston una triplette di modelli d’alta moda degni delle sfilate di Parigi o Milano. Tre i cambi d’abito per la giovane “ombrellina” di Arese, tutti firmati Alberta Ferretti: il primo nero con corpetto in velluto dallo scollo profondo a cuore, che a quanto pare tanto piace quest’anno alle maison di moda, e gonna lunga in tulle a balze, il tutto impreziosito da una cintura di strass e sandali gioiello; il secondo è una gonna pantalone in raso di seta in due nuance di blu e il terzo è un abito corto rosso con corpetto monospalla e un fiocco gigante nella schiena. Francesca regina di charme, cum laude.

ANASTASIO – VOTO 6,5

Non si era forse mai vista sul palco dell’Ariston tanta coerenza fra forma e sostanza. “Rosso di rabbia” canta Anastasio e per la quarta serata del Festival si presenta completamente vestito di rosso. Nome omen.

GHALI – VOTO 8

Fra i più attesi dei super ospiti del Festival, Ghali non delude le aspettative, anche in fatto di look. Il fidanzato della top model italiana Maria Carla Boscono di stile ne ha da vendere: giacca e pantaloni in raso nero, con un tocco glam nel revere della giacca fucsia che diventa una lunga stola che fa capolino dalla giacca. Fucsia anche i capelli rasta. C’è poco da dire: lo stile è decisamente nel suo “DNA”.

DIODATO – VOTO 4

Dieci nel canto per Diodato, ma ci dispiace tanto, un quattro nel look non glielo toglie nessuno. Quella giacca è imperdonabile…

ACHILLE LAURO – VOTO 4,5

Dopo aver scomodato San Francesco d’Assisi e David Bowie, questa volta Achille ha infierito sulla Marchesa Luisa Casati Stampa, nobildonna vissuta a cavallo tra l‘800 e il ‘900, musa ispiratrice di grandi artisti come Marinetti, Balla e Man Ray e amante di Gabriele D’Annunzio. Il trapper romano si è presentato sul palco dell’Ariston con un imponente copricapo di piume e cristalli, un abito plissé di chiffon trasparente lungo fino ai piedi e collant scintillanti, occhi truccati di viola alla Marilyn Manson e rossetto in mano, giocandosi ancora una volta la carta dello stupire anzichè quella del buon gusto. Caro Achille, la sufficienza in pagella è ancora lontana.

TECLA INSOLIA – VOTO 3

La più giovane concorrente in gara al Festival, battuta in finale da Leo Gassman nella categoria Nuove Proposte, sceglie inspiegabilmente di sembrare la più vecchia: quell’abitino in velluto rosso longuette e le scarpette bicolor tacco 8 li ha rubati dall’armadio della zia? Bocciata.

FIORELLO – VOTO 7

Lo showman tira fuori l’ennesimo coniglio dal cilindro e si conferma ancora una volta maestro di bravura e simpatia!

LEVANTE – VOTO 5

Non c’è due senza tre. Speriamo che non ci sia anche il quattro per la finalissima di questa sera.

ELETTRA LAMBORGHINI – VOTO 5,5

Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. La ricca ereditiera di casa Lamborghini non molla con le balze e le rouches e per la quarta serata del Festival ha scelto un abito di chiffon color cipria che sembra una camicia da notte. Lo scollo è di quelli illegali ed Elettra rischia di uscire di tetta più di una volta. Sinceramente stiamo perdendo ogni speranza di vederla vestita bene sul palco di Sanremo. E’ proprio il caso di dire “Musica (e il resto scompare)”…

Di Margherita Ventura

