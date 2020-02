Sanremo 2020, le pagelle della finale (8 febbraio). Pinguini sopravvalutati, Diodato, Gabbani e Vibrazioni sono da podio

Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango” – VOTO 7: indiscutibili le capacità vocali, sempre ai mille all’ora per quattro minuti di brano. L’idea musicale non sarà stupefacente, ma resta un bel brano.

Elodie – “Andromeda” – VOTO 7.5: c’è sostanza armonica e melodica in questo brano targato Mahmood, che si conferma un vincente anche quando si ‘veste’ da solo autore. Il resto lo fa Elodie, che padroneggia il brano.

Enrico Nigiotti – “Baciami adesso” – VOTO 5: ci ripetiamo: per nulla originale il brano, il trionfo del già sentito. Cantautori come Nigiotti, ad andare a cercare nelle etichette minori, ne escono sul mercato a dozzine alla settimana.

Irene Grandi – “Finalmente io” – VOTO 5: brano telefonato, encefalogramma piatto alla voce originalità, e pure brutto. Buon per lei che abbia dimostrato, e l’ha dimostrato, di avere ancora voce e presenza scenica, ma le consigliamo una strada un po’ diversa da quella che percorre ormai da 20 anni abbondanti.

Alberto Urso – “Il sole a est” – VOTO 4: il brano è proprio come lui: vorrei ma non posso. Vince il premio del pezzo più noioso non solo dell’edizione in corso, ma di quelle dell’ultimo lustro.

Diodato – “Fai rumore” – VOTO 8: annichilisce la facilità con cui padroneggia gli alti di un brano che, proprio grazie alla sua voce, da bello diventa bellissimo. Il pezzo di Sanremo e per Sanremo, per antonomasia.

Marco Masini – “Il confronto” – VOTO 7: era, e resta, un bel brano, anche se l’impressione è che perda un po’ alla distanza. Al terzo ascolto ‘arriva’ meno che al primo. Stupefacente che la vocalità di Masini sembri migliorare con gli anni.

Piero Pelù – “Gigante” – VOTO 7: anche in questo caso non spiccherà in originalità, ma il Pelù all’esordio assoluto al Festival, piace anche alla sua terza apparizione. Brano ‘spinto’, che resta nelle orecchie, energico ed energizzante.

Levante – “Tikibombom” – VOTO 7: preparatevi perché, vi piaccia o no, per radio l’ascolterete un bel po’. E’ probabilmente il brano più originale di questo Festival, e se non all’Ariston, una volta sbarcato fuori Liguria verrà premiato. Lo merita il pezzo ma anche lei, che si destreggia con grande scioltezza.

I Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr” – VOTO 6: divertono e si divertono, facendo dell’Ariston un’immensa balera danzante e saltellante, con ingresso aperto senza limiti di età. Mica un pezzo indimenticabile, però sufficiente per regalarsi un sogno. Quello del podio (decisamente troppo generoso) alla loro prima alla scala della musica.

Achille Lauro – “Me ne frego” – VOTO 5: il look oscura tutto il resto. E forse è anche meglio, perché il brano è una copia di “Rolls Royce”. L’auspicio, per lui, è che ottenga anche lo stesso successo radiofonico e di download.

Junior Cally – “No grazie” – VOTO 5: il lupo cattivo sul palco dell’Ariston si trasforma in agnellino che “vuole scrivere canzoni d’amore alla ex”. Elementi di originalità, pochini davvero, l’impressione è che il Festival possa essere il suo punto di arrivo e anche di fine.

Raphael Gualazzi – “Carioca” – VOTO 7.5: anche lui fa ballare come i Pinguini Tattici, ma è decisamente altra merce. Bell’idea, illuminante, un brano che al contrario di altri, trascina e non si trascina. Letteralmente tributato di un’ovazione dal pubblico in sala.

Tosca – “Ho amato tutto” – VOTO 7: sicuramente un brano di grande pathos, interpretato magistralmente da una grande Tosca. Manga un po’ in accelerazione, in spunto, quel qualcosa in più che sarebbe servito per diventare non tanto e non solo radiofonico, ma proprio per puntare al podio.

Francesco Gabbani – “Viceversa” – VOTO 8: un pezzo che ti rimane incollato addosso, vincente sotto ogni punto di vista. Gabbani torna a Sanremo e si toglie la soddisfazione di un podio meritatissimo

Rita Pavone – “Niente (Resilienza ‘74)” – VOTO 5: ci ripetiamo, l’energia è invidiabile, anche per certi versi anagraficamente inarrivabile. Però il brano è brutto, eccessivamente spinto, e lei sullo sguaiato andante.

Le Vibrazioni – “Dov’è” – VOTO 8: al Festival cilecca non l’hanno fatto mai, anzi, si sono sempre tolti grandi soddisfazioni. Ma questa “Dov’è” probabilmente è il loro pezzo migliore, padroneggiato da una grande voce, quella di Sarcina, e figlia di un’ottima idea, musicalmente parlando.

Anastasio – “Rosso di rabbia” – VOTO 5: ci si aspettava di più, decisamente di più, le aspettative erano tante, e quasi tutte rimangono deluse. Brano strillato, che magari passeranno anche in radio, ma c’è poca sostanza al primo esame importante per l’ex Xfactor.

Riky – “Lo sappiamo entrambi” – VOTO 4.5: tra i vari ex “Amici”, si gioca la palma di peggiore con Urso all’ultima curva, in una ‘figliata’ peraltro non indimenticabile, dove si salva soltanto Elodie o quasi. Oscar al brano più telefonato di tutti, vocalità che non aggiunge davvero nulla.

Giordana Angi – “Come mia madre” – VOTO 6.5: il pezzo non è male, per nulla, il problema è che il ‘filone della mamma’ è stato già percorso e ripercorso, e questo aggiunge poco di più. Alla fine anche le varie giurie non la premiano, relegandola forse troppo in basso in classifica.

Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso” – VOTO 7: non ha mai fatto un disco, forse il primo lo farà dopo questo esordio sanremese. Provarci è un obbligo, perché dimostra di avere davvero qualcosa da dire, qualcosa da cantare, anche se nella voce non ha la stessa calamita di papà Enzo.

Elettra Lamborghini – “Musica (e il resto scomapre)” – VOTO 4.5: premio canzonetta per lei. Leggera leggera, da happy hour e infradito, ma d’altronde non chiedeva nulla di più che farsi ascoltare sotto l’ombrellone. Rischia di averci azzeccato.

Rancore – “Eden” – VOTO 6.5: confermiamo, non sarà un pezzo da puristi di Rancore, da fans della prima ora, ma il ragazzo se la cava egregiamente, nella scrittura ma anche nel reggere lo scomodo palco dell’Ariston alla sua prima volta.

