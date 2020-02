Sanremo 2020, la classifica della terza serata. Tosca: che classe! I Pinguini Tattici Nucleari divertono, Pelù: Cuore Matto da podio

La terza serata del Festival di Sanremo ha aperto le porte ai duetti e alle cover delle canzoni più rappresentative degli anni passati della gara. Ha esordito Michele Zarrillo, in coppia con Fausto Leali, proprio come ieri aveva chiuso, tanto da far pensare che abbia fatto la lunga direttamente a teatro. . Molti sono stati gli ospiti che hanno aiutato i big nella votazione che sarà valida ai fini della classifica, ma, la parte più bella l’hanno offerta un pool di 7 artiste formato da Amoroso, Giorgia, Pausini, Nannini, Mannoia, Marrone ed Elisa che Sabato 19 settembre all’arena Campovolo,rappresenteranno “Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto”: le donne della canzone contro la violenza sulle donne.

Molto bello il duetto Raphael Gualazzi-Simona Molinari, una vera chiccheria, meno quello composto da Ricky Marcuzzo e Ana Mena. Momento di punta della serata la presenza di Roberto Benigni che ha fatto un monologo dedicato al Cantico dei Cantici. Nota stonata della serata Georgina Rodriguez che, per 150000 euro non è stata capace di imparare nemmeno l’italiano elementare, ma, vabbè….ha compensato Alketa, albanese, che invece parlava meglio della D’Urso. Achille Lauro ha sorpreso come sempre presentandosi vestito da David Bowie e restando un passo indietro ad Annalisa per tutto il brano “Gli Uomini Non Cambiano”, dando conferma, ancora una volta, di quanto sia artista geniale. Ma veniamo ora alla classifica ottenuta con i voti dell’orchestra che domani si sommerà con la classifica parziale.

1 TOSCA

2 PIERO PELU’

3 PTN

4 ANASTASIO

5 DIODATO

6 LE VIBRAZIONI

7 IANNACCI

8 GABBANI

9 RANCORE

10 MASINI

11 GUALAZZI

12 ENRICO NIGIOTTI

13 RITA PAVONE

14 IRENE GRANDI

15 MICHELE ZARRILLO

16 ACHILLE LAURO

17 LEVANTE

18 ANGI

19 ELODIE

20 ALBERTO URSO

21 JUNIOR CALLY

22 RIKI

23 ELETTRA

24 BUGO E MORGAN

Foto Lapresse