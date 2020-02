Sanremo 2020, guadagni e compensi Amadeus, Fiorello, Tiziano Ferro, ospiti e vallette. Un budget mostruoso

Stasera va in scena la serata conclusiva di un Festival di Sanremo fra i più seguiti degli ultimi due decenni. Un Festival che è costato tanto ma che ha anche portato tanti soldi enelle casse della Rai che dunque ha avuto ragione nell’osare un po’ di più sul fronte investimenti rispetto alle stagioni precedenti. Tra presentatori, ospiti, co-presentatrici e vallette l’investimento della Rai supera i 15 milioni di Euro ma la Tv di stato potrebbe aver guadagnato tre volte tanto dagli spot costosissimi in onda soprattutto nel prime time (20.45-22.30).

Tra i protagonisti sul palco dell’Ariston c’è chi ha deciso di donare l’intero compenso in beneficenza, come Tiziano Ferro, ospite fisso del Festival, oppure chi si è dovuto “accontentare” di 140mila euro come la coppia d’oro formata dal calciatore Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: sul palco lei e in tribuna, silenzioso, lui.

PRESENTATORI, CANTANTI E OSPITI

Il cachet di Amadeus, conduttore e direttore artistico, è compreso tra 500 e 600 mila euro, in linea con la cifra percepita dai suoi predecessori Carlo Conti e Claudio Baglioni, mentre 300 mila euro è costata alla Rai l’ospitata e la lettura commentata del “Cantico dei cantici” di Roberto Benigni. Tiziano Ferro ha incassato 250 mila euro, girandoli direttamente ad alcune associazioni onlus, come annunciato ad inizio Festival: Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Centro Donna Lilith (che offre accoglienza, assistenza e supporto alle donne e ai minori vittime di violenza e maltrattamenti), Associazione Valentina Onlus (che su base volontaria offre assistenza ai malati oncologici) e Associazione Chance For Dogs (organizzazione no-profit che si prende cura dei cani randagi e abbandonati e della loro adozione). Di circa 300 mila euro, invece, il cachet per la presenza in quattro delle cinque serate del festival per Fiorello.

Lewis Capaldi, star scozzese del pop/soul, dovrebbe aver percepito un gettone di 25 mila euro per la sua presenza sul palco giovedì sera, mentre il doppio è finito nel conto della star della dance mondiale Dua Lipa, presente ieri sera sul palco dell’Ariston per rilanciare il suo ultimo singolo di grande successo. Per i cantanti Big in gara a Sanremo dovrebbe essere riconosciuto il solito indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo di circa 48mila euro. Nessun premio in denaro per il vincitore.

Loading...

Loading...

CO-PRESENTATRICI E VALLETTE

La giornalista sportiva Diletta Leotta, la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e la showgirl e cantante Sabrina Salerno insieme alla conduttrice albanese Alketa Vejsiu, alcune impegnate una sola serata, altre due, hanno ricevuto un compenso di circa 25 mila euro a testa. La giornalista Rula Jebreal ha percepito un compenso di circa 20-25 mila euro, cifra che però ha smentito, precisando che devolverà metà del cachet a Nadia Murad, l’attivista irachena yazida che è stata rapita e stuprata dall’Isis.

Per Antonella Clerici si ipotizza un cachet pari a 50mila euro, cifra simile (forse leggermente inferiore) anche per Mara Venier. Le giornaliste del TG1 Laura Chimenti ed Emma D’Aquino potrebbero ricevere solo un rimborso spese da Rai ed essere trattate da dipendenti in trasferta. La più pagata, come detto, è stata Georgina Rodriguez, con compagno “ingombrante” e costoso al seguito, Cristiano Ronaldo, che ha intascato 140 mila euro per una serata di Festival.

TI POSSONO INTERESSARE ANCHE

Gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere – Calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti – Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici – Tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni – Chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. PRIMA PARTE – Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. SECONDA PARTE – Come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante, ma non decisivo – Partecipanti, titoli canzoni, regolamento giuria, ospiti e vallette – Chi sono i cantanti in gara. La carriera e i titoli delle canzoni – Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2020 – Tutte le notizie di Sanremo 2020 su OA Plus – La classifica dopo prima serata del Festival – Le pagelle della prima serata del Festival – La cronaca della seconda serata del Festival – Le pagelle della seconda serata del festival – La classifica dopo la seconda serata del festival – Le pagelle dei look della seconda serata del Festival – La cronaca della terza serata del Festival – Le pagelle della terza serata del Festival – La classifica della terza serata del Festival – Le pagelle dei look della terza serata del Festival – La cronaca della quarta serata del Festival – Le pagelle della quarta serata del Festival – La classifica della quarta serata del Festival – La lite sul palco fra Bugo e Morgan – Il programma della serata finale del Festival – Mia Martini vince il Premio Sanremo History “Vorrei cantarti fra cent’anni” con “Almeno tu nell’universo” – Morgan-Bugo, i motivi della lite a Sanremo: ecco cosa è successo. Nessuna traccia del cantante di Rho

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MUSICA E SANREMO 2020

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Lapresse