Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici

Tutto è pronto per il Festival di Sanremo targato 2020. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato il cast ufficiale dei big della musica italiana quest’anno in gara, i titoli degli inediti che presenteranno e concluso i lavori che porteranno finalmente all’inizio di quello che si attesta come uno degli eventi nazionali più attesi dell’anno.

Quando inizia Sanremo 2020? Manca davvero pochissimo, esattamente sette giorni da oggi. Il prossimo 4 febbraio, infatti, andrà in onda su Raiuno (a partire dalle ore 20.35 circa) la prima puntata del Festival, che andrà avanti per altre quattro appuntamenti. Quello appena cominciato è un anno molto importante per la kermesse canora, che festeggia il suo settantesimo anniversario. La prima edizione si ebbe nel 1951.

Per questo la prossima edizione sarà una grande festa in cui si omaggerà la sua storia, oltre a decretare ovviamente i vincitori delle categorie “Campioni” e “Nuove Proposte”. Di seguito le date e l’elenco completo delle cinque serate che trascorreremo in compagnia di Sanremo 2020.

Le date del Festival di Sanremo 2020

Come abbiamo anticipato il Festival di Sanremo inizierà il prossimo 4 febbraio 2020 con cinque appuntamenti. Le date in cui andrà in onda su Raiuno il grande show condotto da Amadeus sono le seguenti:

Prima Serata: martedì 4 febbraio 2020

martedì 4 febbraio 2020 Seconda serata: mercoledì 5 febbraio 2020

mercoledì 5 febbraio 2020 Terza serata: giovedì 6 febbraio 2020

giovedì 6 febbraio 2020 Quarta serata: venerdì 6 febbraio 2020

venerdì 6 febbraio 2020 Quinta ed ultima serata: sabato 7 febbraio 2020

Cast Sanremo 2020: tutti i cantanti in gara delle categorie “Campioni” e “Nuove Proposte”

Sanremo non è Sanremo senza le canzoni, che dovrebbero essere sempre le vere protagoniste del nostro caro “Festivalone”. E per i veri amanti della manifestazione, quest’anno ci sarà un bel po’ da ascoltare e analizzare. Difatti al 70° Festival di Sanremo ascolteremo ben 32 canzoni, ventiquattro appartenenti alla categoria “Campioni” e otto relative invece a quella delle “Nuove Proposte”.

Più di trenta brani in gara nuovi di zecca e del tutto inediti, come vuole da sempre il regolamento della kermesse canora, per decretare i vincitori dei “Big” e dei “Giovani”. Seguono i nomi degli artisti in gara e i titoli dei loro motivi.

Cantanti in gara – categoria “Campioni”

Bugo e Morgan – Sincero Alberto Urso – Il sole ad est Tosca – Ho amato tutto Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) Piero Pelù – Gigante Elodie – Andromeda Le Vibrazioni – Dov’è Riki – Lo sappiamo entrambi Rancore – Eden Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) Marco Masini – Il confronto Levante – Tikibombom Achille Lauro – Me ne frego Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango Raphael Gualazzi – Carioca Giordana Angi – Come mia madre Diodato – Fai rumore Anastasio – Rosso di rabbia Enrico Nigiotti – Baciami adesso Irene Grandi – Finalmente io Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr Francesco Gabbani – Viceversa Junior Cally – No grazie

Festival di Sanremo: gli ospiti e le co-conduttrici della 70° edizione

Il palco del Festival di Sanremo è sicuramente il luogo per antonomasia della celebrazione della musica e della melodia italiana, ma è anche un grandissimo show; l’evento mediatico più atteso dell’anno in cui ci si ritrova sì per ascoltare i brani in gara, ma anche per intrattenersi; tra divertimento e riflessione.

Infatti Sanremo, con le sue canzoni e tutto ciò che ruota attorno ad esse, racconta annualmente e puntualmente la nostra Nazione dal punto di vista della cultura, del costume e della società. A contribuire al tutto anche gli ospiti che la direzione artistica e il gruppo autoriale decidono di portare al Teatro Ariston; spesso anche per lanciare un messaggio e lasciare un segno nella gloriosa storia del Festival. Ma quali sono gli ospiti di Sanremo 2020? Scopriamoli subito.

Nella varie serate di Sanremo fra gli ospiti troveremo grandi personaggi dello spettacolo italiano, come Roberto Benigni, e nomi internazionale e più freschi, come Dua Lipa.

Ma non è tutto, in questa edizione 2020, proprio per omaggiare e festeggiare il compleanno numero settanta di Sanremo, ci saranno anche dieci co-conduttrici d’eccezione; tanto per onorare quello che, insieme ai fiori e alle scale, è uno dei simboli per antonomasia del Festival, ovvero la “valletta”.

Un ruolo speciale lo avranno lo showman Fiorello e il cantante Tiziano Ferro, che saranno accanto al presentatore Amadeus per tutte le serate come ospiti fissi.

Ospiti e co-conduttrici prima serata Sanremo (4 febbraio 2020)

Co-conduttrici:

Diletta Leotta

Rula Jebreal

Ospiti:

Fiorello

Tiziano Ferro

Claudio Santamaria

Emma Marrone

Kim Rossi Stuart

Pierfrancesco Favino

Ospiti e co-conduttrici seconda serata Sanremo (5 febbraio 2020)

Co-conduttrici:

Emma D’Aquino

Laura Chimenti

Sabrina Salerno

Ospiti:

Fiorello

Tiziano Ferro

Ricchi e Poveri

Ospiti e co-conduttrici terza serata Sanremo (6 febbraio 2020)

Co-conduttrici:

Alketa Vejsiu

Georgina Rodriguez

Ospiti:

Fiorello

Tiziano Ferro

Roberto Benigni

Massimo Ranieri

Mika

Lewis Capaldi

Ospiti e co-conduttrici quarta serata Sanremo (7 febbraio 2020)

Co-conduttrici:

Antonella Clerici

Francesca Sofia Novello

Ospiti:

Fiorello

Tiziano Ferro

Johnny Dorelli

Dua Lipa

Ospiti e co-conduttrici quinta serata Sanremo (8 febbraio 2020)

Co-conduttrici:

Diletta Leotta

Francesca Sofia Novello

Sabrina Salerno

Mara Venier

Ospiti:

Fiorello

Tiziano Ferro

Christian De Sica

Diego Abatantuono

Massimo Ghini

