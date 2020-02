Sanremo 2020. I voti dei look della seconda serata. Levante superlativa in rosa, Sabrina Salerno esplosiva e Junior Cally delude senza la maschera

Scalda i motori il 70esimo Festival di Sanremo nella seconda serata della kermesse, e anche gli abiti dei protagonisti hanno brillato a festa. Levante vince a mani basse il titolo di regina del palco dell’Ariston, stupenda in rosa con la sua Tikibombom. Elegantissime le co conduttrici Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, anche se tutti gli occhi sono per una smagliante Sabrina Salerno. Bocciati Elettra Lamborghini in versione Carnevale di Rio e Junior Cally, sotto la maschera tutto fumo e niente arrosto

Seconda cat walk sulla passerella dell’Ariston ieri sera, ed è stata ancora una volta una sfilata di look all’insegna del glamour ma anche delle sorprese. A cominciare da quella di Fiorello, mattatore indiscusso dell’edizione di quest’anno del Festival, che dopo aver indossato la tonaca di Don Matteo durante la prima serata, ieri sera è entrato nei panni di Maria De Filippi, con tanto di caramellina in bocca, onorando la promessa fatta la sera prima nel caso in cui gli ascolti fossero stati alti, come effettivamente è stato.

Ma chi sono stati i meglio e i peggio vestiti della seconda serata? Ecco le nostre pagelle .

LAURA CHIMENTI ed EMMA D’AQUINO – VOTO 7

Tre cambi d’abito per le giornaliste Laura Chimenti ed Emma D’Aquino che hanno accompagnato Amadeus durante la seconda serata del Festival. Entrambe elegantissime, Laura Chimenti ha indossato due abiti di Sylvio Giardina, uno dalla linea affusolata in velluto nero e organza bianca ricamata a mano a motivo geometrico, l’altro un abito bustier con ventagli di tulle drappeggiati e un’ampia gonna in plissé con la sovrapposizione dei colori nude e lilla che sfumano nel rosa antico. Di Fendi, invece, il terzo abito. Le scarpe erano Aquazzurra, mentre i gioielli Bulgari. Impeccabile, ma forse un po’ stucchevole. Emma D’Aquino vestiva Antonio Grimaldi e ha proposto abiti da sera dalle linee classiche e dai colori molto sobri, dal grigio al cipria. Le scarpe erano di Salvatore Ferragamo, i gioielli invece Chopard. Ci ha stupito il guizzo sexy nell’ultimo outfit con quella trasparenza asimettrica che lasciava intravedere uno dei seni della giornalista televisiva. Bella e coraggiosa.

SABRINA SALERNO – VOTO 7,5

Non avevamo dubbi che la Sabrinona nazionale fosse ancora in gran forma e certo lo ha dimostrato ampiamente ieri sera sfoggiando, a 51 anni, una silhouette ancora perfetta e una disinvoltura che è stata capace, nonostante i suoi abiti fossero decisamente meno eleganti di quelli delle colleghe co conduttrici, di oscurarle un pochino. La Salerno ha preso di petto il palco dell’Ariston, è proprio il caso di dirlo, e nonostante qualche problemino tecnico nello scendere le scale causa tacchi vertiginosi, che aveva già confidato di non voler indossare (“Non vorrei mettere i tacchi alti ma i Camperos o gli stivali texani… Ho paura di fare le scale con i tacchi a spillo”), ha tenuto perfettamente la scena come una perfetta padrona di casa. D’altronde Sabrina Salerno aveva già calcato quel palco nel 1991 con Jo Squillo, indossando per l’occasione slip e reggiseno laminati ed entrando così nella storia dei look più trasgressivi e indimenticabili del Festival di Sanremo. Sabrina, ci hai convinto ancora una volta: “Oltre le gambe c’è di più”.

LEVANTE – VOTO 10

C’era grande attesa nell’aria per Levante, e non solo per la sua esibizione canora, ma anche per i suoi abiti. Claudia Lagona, questo il nome vero della cantante siciliana, ama giocare da sempre con la moda, si sa. E per questo debutto al Festival di Sanremo si è affidata a Marco De Vincenzo, talentuoso stilista di Messina, che per l’occasione ha disegnato per lei quattro abiti. Quello indossato per l’esibizione di ieri sera, un completo top e pantalone rosa, sobrio ma assolutamente non banale, proprio come lei. Immancabili i suoi 13 anelli e i 12 orecchini, da cui la cantante non si separa mai. And the winner is: Levante!

ELETTRA LAMBORGHINI – VOTO 4,5

Una delle concorrenti più attese della kermesse, la ricca ereditiera bolognese, bomba sexy del reggaeton italiano, Elettra Lamborghini per il suo debutto al Festival di Sanremo ha scelto una mise esplosiva come lei, e come da pronostici, decisamente poco sobria. Lei aveva annunciato di voler fare “un salto di qualità” in fatto di stile, ma la strada sembra ancora in salita. Forza Elettra, ingrana la quinta della tua Lamborghini.

FRANCESCO GABBANI – VOTO 7-

La voce di Occidentalis Karma è passata dallo stilista Daniele Alessandrini ad Emporio Armani, con la regia della stylist che l’anno scorso si è occupata di Mahmood, cioè Susanna Ausoni. E il risultato è stato tutto sommato buono: elegante il completo giacca ricamata tono su tono e pantalone total black. Peccato per i calzini rossi che facevano capolino dai pantaloni, in stile Dylan Dog.

ENRICO NIGIOTTI – VOTO 8

Il meglio vestito fra i cantanti uomini in gara nella seconda serata del Festival è stato senza dubbio il cantante livornese, irresistibile in Giorgio Armani: giacca nera decorata con strass, come la tracolla della chitarra, e il codino da Samurai. Nigiotti ambisce a buon diritto ad essere il nuovo Gianluca Grignani. E voi cosa ne pensate? Gli passiamo il testimone?

PIERO PELU’ – VOTO 6,5

L’ex frontman dei Litfiba, per la sua prima volta in gara a Sanremo, ha scelto abiti Tom Rebl e accessori di Manuel Bozzi. L’aspetto è il solito da rocker navigato, ma in fondo è rassicurante: Pelù non ha perso il pelo.

RANCORE – VOTO 5

Il rapper più impegnato nel panorama musicale italiano del momento pareva appena uscito da un’officina meccanica: cappellino in testa, camicia nera imbrattata di scritte bianche e i soliti, immancabili, cinque tasche in denim, neri anche quelli. Il pezzo di Rancore promette di rimanere in testa: ci auguriamo invece di dimenticare in fretta il suo outfit sanremese.

JUNIOR CALLY – VOTO 4,5

La vera delusione in termini di stile arriva dal più discusso dei cantanti in gara di questa edizione del Festival di Sanremo. Junior Cally si è presentato sul palco senza la sua tanto chiacchierata maschera, e quasi ci è dispiaciuto un po’. Il look del rapper tacciato di inneggiare al femminicidio e alla violenza è parso decisamente poco trap: nessun tatuaggio in bella vista, nessuna catena a penzoloni. Anzi, era fin troppo coperto da un completo giacca pantalone total black che ricorda una divisa da SS, con tanto di anfibi, firmato dalla stylist Floriana Serani. Un outfit “politicamente scorretto” come il testo della canzone con cui gareggia il rapper romano, ma decisamente di cattivo gusto. “No grazie”.

Foto Matteo Rasero/LaPresse

I RICCHI E POVERI – VOTO 9

Strepitosi protagonisti del momento remember dei 70 anni del Festival, il più coinvolgente della serata, i Ricchi e Poveri in reunion a quattro non potevano non chiudere in bellezza le nostre pagelle sui look della seconda serata di Sanremo. I quattro hanno dimostrato di avere ancora stoffa da vendere, anche in fatto di stile. Molto eleganti le due voci femminili Marina Occhiena in rosa salmone e Angela Brambati in bianco, impeccabili le due voci maschili Angelo Sotgiu e Franco “Baffo” Gatti. “Mamma Maria” che spettacolo!

Di Margherita Ventura

Foto Lapresse