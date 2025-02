LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: serata finale, Giorgia favorita?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata della 75ma edizione del Festival di Sanremo 2025. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi aiuteranno nell’ascolto delle canzoni in gara, nell’individuare le qualità sonore, l’originalità di testi e musiche, magari anche qualche plagio, e nel giudicare gli outfit dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità e aggiungeremo sempre qui LIVE LE PAGELLE CANTANTE PER CANTANTE, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2025 al termine di questa attesa serata.

Siamo alla conclusione di questa edizione del Festival e oggi si assegnano i premi più ambiti. Il sistema di votazione della competizione prevede tre giurie: il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e, come novità, la Giuria delle Radio. Nella prima serata sono state fatte ascoltare tutte le canzoni e il voto è stato dato dalla giuria della Sala Stampa. Nella seconda e terza serata, le canzoni sono state divise a metà (15 nella prima serata, 14 nella seconda) e votate dal pubblico tramite il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Anche in questa occasione, come nelle prime due giornate, sono state comunicate le prime cinque posizioni, senza un ordine preciso. La quarta serata, dedicata alle Cover, non inciderà sul risultato finale della gara.

Nella serata finale, tutte le 29 canzoni sono nuovamente eseguite e votate dalle tre giurie. Al termine delle esibizioni, verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine. Si procederà poi con una nuova votazione tra questi cinque finalisti da parte delle tre giurie, i cui voti si sommeranno a quelli precedenti. Alla fine, verranno proclamati il brano vincitore del Festival e le canzoni classificatesi al secondo, terzo, quarto e quinto posto. Rai e il Direttore Artistico si riservano la possibilità, nella quarta e quinta serata, di decidere se rendere note le classifiche generali di tutte le 29 canzoni o divulgarle solo in parte.

A condurre il Festival è nuovamente Carlo Conti che è uno dei pochi presentatori che ha condotto Sanremo in più occasioni ed anche in periodi differenti. Lo ha presentato dal 2015 al 2017 e lo farà anche quest’anno per la quarta volta in carriera. Ogni sera Conti viene affiancato da artisti che co-presenteranno il Festival assieme a lui. Questa sera sul palco dell’Ariston ci saranno Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi. Tra gli ospiti, Gabry Ponte, Vanessa Scalera ed Edoardo Bove. Antonello Venditti riceverà un premio alla carriera.

Di seguito i nomi dei partecipanti e l’elenco dei titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo.

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Bresh – “La tana del granchio”

Brunori Sas – “L’albero delle noci”

Clara – “Febbre”

Coma_Cose – “Cuoricini”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Fedez – “Battito”

Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

Francesco Gabbani – “Viva la vita”

Gaia – “Chiamo io chiami tu”

Giorgia – “La cura per me”

Irama – “Lentamente”

Joan Thiele – “Eco”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

Modà – “Non ti dimentico”

Noemi – “Se t’innamori muori”

Olly – “Balorda nostalgia”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Sarah Toscano – “Amarcord”

Serena Brancale – “Anema e core”

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Tony Effe – “Damme ‘na mano”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

