LIVE Sport, DIRETTA 27 gennaio: ottavi di finale agli Australian Open, cordoglio per la morte di Bryant

Tutto lo sport e gli eventi del 27 gennaio: orari e programma

09.40 CALCIO – Sinisa Mihajlovic torna in ospedale, sarà sottoposto a una terapia antivirale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

09.15 TENNIS – Nick Kyrgios è entrato in campo con la maglia di Kobe Bryant prima di sfidare Rafael Nadal agli Australian Open. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

08.40 MORTE KOBE BRYANT – Emergono dettagli riguardo al decesso del fuoriclasse. La nebbia potrebbe essere stata la causa dello schianto in elicottero, serviranno diversi giorni per recuperare i corpi delle nove vittime. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

08.35 TENNIS – Si sono giocati i primi due ottavi di finale agli Australian Open. Wawrinka ha sorpreso Medvedev al quinto set, tutto facile per Thiem contro Monfils. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

08.32 TENNIS – Disputati tre ottavi di finale femminili agli Australian Open con i successi di Halep, Kontaveit e Muguruza. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

08.31 BASKET – Notte triste in NBA per la morte di Kobe Bryant, ma si è giocato lo stesso. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

08.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sportiva di oggi lunedì 27 gennaio.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 27 gennaio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata. Aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdersi davvero nulla e vivere i momenti salienti minuto dopo minuto in modo da non perdersi davvero nulla di questa intensa giornata di sport.

Riflettori puntati sugli Australian Open di tennis dove si completano gli ottavi di finale: Rafael Nadal incrocia l’australiano Nick Kyrgios, il tedesco Alexander Zverev se la dovrà vedere col russo Rublev, il russo Daniil Medvedev incrocia lo svizzero Stan Wawrinka mentre tra le donne toccherà a Halep, Muguruza, Kerber. In serata poi calcio e basket, in giornata poi arriveranno molte notizie assolutamente da non perdere.

OA Sport dunque vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 27 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

