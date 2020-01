Tennis, Sara Errani supera il primo turno al WTA 125K di Newport Beach. Battuta la messicana Marcela Zacarias in due set

Vittoria per Sara Errani nel primo turno del torneo WTA 125K di Newport Beach, l’unico in calendario nella seconda settimana degli Australian Open. La bolognese supera con il punteggio di 6-1 6-2 la messicana Marcela Zacarias, mai incontrata prima di oggi, e va così a guadagnarsi un posto nel match contro la testa di serie numero 1, l’americana Jessica Pegula, attualmente al numero 66 della classifica mondiale.

Il primo set è dominato senza tanti problemi dalla giocatrice italiana, che nel primo set mette a segno quattro break (senza, dunque, far mai tenere la battuta alla giocatrice di San Luis Potosí) subendone uno solo, quello dell’unico game vinto da Zacarias. Quattro i game che finiscono ai vantaggi, tutti appannaggio di Errani, che porta a casa il 6-1 in 34 minuti.

C’è ancora lotta nei game, ben più che nel punteggio, nel secondo parziale, in cui l’azzurra scappa ancora sul 3-0, subisce due game di fila, ma a quel punto accelera di nuovo e toglie gli ultimi due turni di servizio all’avversaria (che, alla fine, ne avrà tenuto solo uno su otto) a 30. Il risultato è un 6-1 6-2 che può dare viva soddisfazione alla nostra giocatrice, per una differenza che va molto al di là del ranking attuale (191 quello attuale, ma non veritiero, di Sara, 264 quello di Zacarias).

Foto: Bukharev Oleg / Shutterstock.com