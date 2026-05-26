Gael Monfils, l’ultimo record al Roland Garros nella notte dell’addio

Gael Monfils, per l’ultima volta, ha varcato i confini del Court Philippe Chatrier. Personaggio senza mezzi termini, capace di prodezze atletiche vietate a quasi tutti, per anni in top 10 o molto vicino, l’ultimo simbolo di una Francia che ebbe in lui, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet e Gilles Simon gli esponenti di spicco esce di scena dallo Slam transalpino, che vinse da junior nel 2004, ma nel quale, da professionista, è arrivato in semifinale solo una volta, nel 2008 (perse contro Roger Federer).

Monfils, che proprio a Parigi è nato il 1° settembre 1986, si congeda dalla terra rossa più nota al mondo (ma non dalla sua città: prima dell’addio giocherà Parigi indoor) con un piccolo e particolare record. Dopo la fine del match di ieri sera con il connazionale Hugo Gaston, infatti, è diventato l’uomo che ha giocato più incontri al quinto set al Roland Garros in Era Open: 17.

E dire che i primi tre li ha giocati, tutti insieme, nella stessa edizione, quella 2006, la sua seconda (dopo il prodromo del 2005 da campione junior): batté un ancora diciannovenne Andy Murray, il belga Dick Norman e l’americano James Blake, che ai tempi era top ten e soprattutto sul veloce era un problema per tutti, big compresi. Poi ci pensò Novak Djokovic (anche lui diciannovenne, al tempo) a eliminarlo in tre parziali. E sì che Monfils, a quei tempi, era più avanti sia di Djokovic che di Murray.

Di sfide epiche al quinto il transalpino ne ha giocate tante. Qualcuna anche con gli italiani. Anzi, con uno specifico italiano: Fabio Fognini. Nel 2010 il taggiasco finì sotto di due set, lo rimontò e poi ne uscì una delle sfide più assurde della storia recente: all’epoca le luci non c’erano, i due finirono per giocare quasi al buio e vennero sospesi sul 5-5 del quinto set con match point mancati da Fognini e un ambiente a dir poco elettrico. Il giorno dopo si riprese molto tardi per via della pioggia e il ligure chiuse 9-7. La rivincita Monfils se la prese al terzo turno nell’edizione 2014, dove poi arrivò ai quarti.

Tra i tanti quinti set del parigino nella sua città se ne possono scegliere alcuni per importanza o impatto. Tre in particolare spiccano: l’ottavo contro David Ferrer del 2011, in cui il parziale decisivo lo vinse per 8-6, il primo turno (durissimo in tutti sensi) del 2013 contro Tomas Berdych con il ceco che ai tempi era numero 8 del mondo e top ten stabile, e il primo turno del 2023 contro l’argentino Sebastian Baez. Un match, questo, privo di senso, con il Philippe Chatrier che passò dall’essere assorto sullo 0-4 del quinto set al cantare la Marsigliese durante la rimonta e a impazzire al 7-5 finale.