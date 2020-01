Ciclocross, i convocati dei Paesi Bassi per i Mondiali di Dubendorf: van der Poel guida una spedizione di stelle

A meno di una settimana dall’inizio della rassegna iridata di ciclocross che si terrà a Dubendorf, in Svizzera, i Paesi Bassi, nazione faro della disciplina, hanno diramato la lista dei convocati per la manifestazione. Sarà un all star team, quello orange, dato che schiereranno i grandi favoriti delle prove riservate agli uomini Elite, alle donne Elite e alle donne juniores e hanno buonissime chance di conquistare il titolo iridato anche tra le donne e gli uomini U23.

Ovviamente il nome che salta all’occhio per primo è quello di Mathieu van der Poel, campione del mondo in carica degli uomini Elite, che difenderà il suo titolo affiancato da Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis, David van der Poel, Sieben Wouters e Stan Godrie. Complessivamente di qualità ancora maggiore è la selezione che i tulipani schiereranno al via della prova Elite femminile. Ben quattro, infatti, le neerlandesi con concrete chance di vittoria, vale a dire la campionessa nazionale e attuale leader delle classifica di Superprestige e DVV Verzekeringen Trofee Ceylin del Carmen Alvarado, la vincitrice della Coppa del Mondo Annemarie Worst, la veterana Lucinda Brand e la campionessa d’Europa Yara Kastelijn. Al loro fianco, inoltre, ci sarà anche Geerte Hoeke.

Tra gli uomini U23 il capitano è Ryan Kamp, vincitore delle ultime due tappe di Coppa del Mondo di categoria, al cui fianco ci saranno Pim Ronhaar, Tim van Dijke, Mees Hendrikx e Kyle Agterberg. Tra le donne U23, invece, Inge van der Heijden cercherà di difendere il titolo iridato di categoria conquistato l’anno scorso a Bogense. Con lei, inoltre, ci saranno anche le promettenti Manon Bakker e Aniek van Alphen.

La selezione degli uomini junior, capitanata da Tibor del Grosso e composta anche da Hugo Kars, Danny van Lierop, Lucas Janssen e Bailey Groenendaal, è probabilmente l’anello debole della catena. Quella delle donne junior, invece, appare imbattibile data la presenza di Shirin van Anrooij, più volte in top-10 tra Coppa del Mondo e Superprestige, e Puck Pieterse, campionessa d’Europa di categoria e in top-5 nella tappa di Diegem di Superprestige. Al fianco delle due enfant prodige, peraltro entrambe promesse spose di due top-team per la stagione che verrà (van Anrooij correrà con la Telenet e Pieterse con la Alpecin-Fenix), ci saranno anche Fem van Empel, Ilse Pluimers, Isa Nomden e Sanne Knaven.

Foto: OA Sport