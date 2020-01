Basket, Kobe Bryant sarà inserito nella Hall of Fame del 2020

La morte improvvisa e prematura di Kobe Bryant ha sconvolto il mondo dello sport. La leggenda dei Los Angeles Lakers è deceduto in seguito a un terribile incidente con il suo elicottero nella zona di Calabasas. Al momento non sono ancora chiare le cause dello schianto anche se alcune testate, tra le quali la Gazzetta dello Sport, riportano la notizia che il velivolo sarebbe precipitato per colpa del maltempo.

Sono stati migliaia i messaggi apparsi sui social in ricordo del campione a testimonianza della grandezza di Kobe e dell’indelebile ricordo che ha lasciato. Il suo nome era già stato inserito nelle preselezioni della classe 2020 della Hall of Fame. I finalisti saranno svelati durante il weekend dell’All-Star Game di febbraio, per poi essere definitivamente svelati nel corso delle Final Four NCAA di aprile.

Un riconoscimento meritato per un campione che ha cambiato la storia del basket. Di certo Bryant avrebbe celebrato come si conviene un premio di questo tipo. Purtroppo la sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti i fan della palla a spicchi. Il suo nome, quindi, sarà inserito nella Hall of Fame a testimonianza della grandezza del fuoriclasse dei Los Angeles Lakers.

Bryant will be part of standard Hall of Fame screening process on Wednesday, with finalists in February at All-Star break and formal inductees at the Final 4 in April. https://t.co/OYFMwFIJxD — Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2020

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse