Sollevamento pesi, World Cup Roma 2020: Mirco Scarantino è sesto nei -55 kg

Ha preso il via oggi, 27 gennaio, al PalaPellicone di Ostia Lido la tappa italiana di Coppa del Mondo di sollevamento pesi, valida anche per le qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella categoria 45kg ha trionfato Kyle Cicely, con 93 kg di slancio la statunitense ha superato la vietnamita Khong My nel totale e ha conquistato la medaglia più preziosa con un totale di 163 kg. Terza piazza per l’atleta di San Marino Maria Belen Giacomone.

L’altra statunitense Jourdan Delacruz ha trionfato nella categoria 49 kg con un totale di 195 kg (87 + 108). In seconda posizione la connazionale Morghan King con 185 kg (82 + 103), a seguire per la cinese Huyen Vuong Thi con 181 (81 + 100). Nella 61 kg maschile ha trionfato il vietnamita Tuan Thach Kim che ha stravinto con un totale di 293 kg; per lui oro di strappo con 132 kg e di slancio con 161 kg. Il georgiano Shota Mishvelidze con 286 kg di totale ha ottenuto un secondo posto con 131 kg di strappo e 155 kg di slancio. A chiudere il podio l’atleta delle Filippine John Fabuar Ceniza con 269 kg che però non si aggiudica medaglie di specialità. Il bronzo di strappo va all’azzurro Mirco Scarantino con 118 kg, mentre il bronzo di slancio va al tedesco Jon Luke Mau con 154 kg.

Per quanto riguarda l’Italia, Giulia Imperio e Giorgia Russo sono state protagoniste nella categoria 49 kg. La prima ha chiuso al settimo posto con un totale di 162 kg (77+85) , mentre la seconda è finita fuori gara dopo l’unica prova valida di strappo a 68 kg e 3 prove errate nello slancio.

Sergio Massidda, campione del Mondo Junior e Youth in carica, ha chiuso la sua gara al settimo posto con un totale di 250 kg (110+140) nella categoria 61 kg. Mirco Scarantino, oltre alla medaglia di brondo di strappo con 118 kg sollevati alla seconda prova, si ferma a 147 kg nello slancio, portando a casa una sesta piazza di specialità, che lo porta a chiudere nella stessa posizione anche nel totale con 265 kg.

Foto: Federpesistica