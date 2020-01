Pentathlon, i convocati dell’Italia per la Peridot Hungarian Indoor Competition. Otto azzurri alla ricerca di punti per il ranking olimpico

Ricomincia la corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 anche per il pentathlon moderno: da mercoledì 29 a sabato 1 febbraio a Budapest, in Ungheria, è in programma la Peridot Hungarian Indoor Competition, manifestazione che segna ufficialmente l’inizio della stagione internazionale, ma soprattutto, che assegna punti per il ranking di qualificazione olimpica.

Il DT Roberto Naccari ha convocato otto azzurri per la competizione, dunque l’Italia si presenterà a ranghi completi alla gara magiara, che prevede le qualificazioni, maschie e femminile, mercoledì 29 e giovedì 30 e le finali, femminile e maschile, venerdì 31 e sabato 1.

L’ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI DELL’ITALIA

Frezza Alessandra (Aeronautica)

Prampolini Irene (Fiamme Oro)

Tognetti Aurora (Carabinieri)

Tognetti Francesca (Carabinieri)

Cicinelli Matteo (Carabinieri)

Colasanti Alessandro (Carabinieri)

Malan Giorgio (Fiamme Azzurre)

Parisi Giuseppe Mattia (Carabinieri)

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM