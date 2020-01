Australian Open 2020, definiti i quarti di finale: tabellone, programma, tv

Disputati tutti gli ottavi di finale, ormai allineato ai quarti il tabellone del torneo di singolare maschile degli Australian Open di tennis, che proporrà domani i due incontri della parte bassa del tabellone e mercoledì quelli della parte alta. Venerdì 31 sono previste le semifinali, mentre la finale è i programma domenica 2 febbraio.

Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo ed il tabellone del singolare maschile dai quarti di finale.

TABELLONE QUARTI SINGOLARE MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2020

Parte alta (in campo mercoledì 29 gennaio)

Rafael Nadal (ESP, 1) – Dominic Thiem (AUT, 5) – orario da definire

Stan Wawrinka (SUI, 15) – Alexander Zverev (GER, 7) – orario da definire

Parte bassa (in campo martedì 28 gennaio)

Sandgren (USA) – Federer (SUI, 3) – non prima delle ore 4.30 italiane

Raonic (CAN, 32) – Djokovic (SRB, 2) – dalle ore 9.00 italiane

Semifinali venerdì 31 gennaio

Finale domenica 2 febbraio

Guida tv – Diretta su Eurosport

Guida streaming – Diretta su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

