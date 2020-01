Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Duebendorf. 19 azzurri in Svizzera

Sono 19 gli azzurri convocati da Davide Cassani si indicazione del CT Fausto Scotti per i Mondiali di ciclocross in programma a Duebendorf, in Svizzera, sabato 1 e domenica 2 febbraio: spicca su tutte ovviamente la presenza di Alice Maria Arzuffi ed Eva Lechner, in gara nella categoria elite femminile.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI DI CICLOCROSS

AGOSTINACCHIO FILIPPO – ASD TEAM BRAMATI

ARZUFFI ALICE MARIA – G.S. FIAMME ORO

BARONI FRANCESCA – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

BORELLO CARLOTTA – G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD

BRAMATI LUCIA – ASD TEAM BRAMATI

CASASOLA SARA – ASD DP66 GIANT SMP

COMINELLI CRISTIAN – CYCLING CAFE’ RACING TEAM

DE PRETTO DAVIDE – BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE

DORIGONI JAKOB – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

FOLCARELLI ANTONIO – RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM

LECHNER EVA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

LEONE SAMUELE – TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’

LOCONSOLO ETTORE – CPS PROFESSIONAL TEAM BASILICATA

MASCIARELLI LORENZO – CALLANT DOLTCINI CYCLING TEAM

OLIVO BRYAN – ASD DP66 GIANT SMP

PESSE NICOLE – ASD DP66 GIANT SMP

REALINI GAIA – VALLERBIKE

SAMPARISI NICOLAS – KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA

TONEATTI DAVIDE – ASD DP66 GIANT SMP

PROGRAMMA MONDIALI CICLOCROSS 2020

Sabato, 1 Febbraio

11:00 – Donne Juniores

13:00 – U23 Uomini

15:00 – Donne Elite

Domenica 2 Febbraio

11:00 – Juniores Uomini

13:00 – U23 Donne

14:30 – Elite Uomini

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Luigi Mariani LPS