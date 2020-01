F1, Pat Fry è stato nominato nuovo direttore tecnico di Renault

La notizia era nell’aria ormai da tempo ma solo oggi è arrivata l’ufficialità Pat Fry sarà il nuovo direttore tecnico di Renault a partire dal prossimo 5 febbraio. L’ingegnere 55enne sarà presente anche alla presentazione della vettura per la nuova stagione di Formula 1 prevista mercoledì 12 febbraio a Prigi.

Nella sua lunga carriera in F1 Pat Fry ha lavorato dal 1993 al 2009 alla McLaren, prima di passare dal 2010 al 2014 alla Ferrari. Nel 2018 il ritorno alla McLaren anche se la sua seconda esperienza con la scuderia di Woking è durata una sola stagione. L’ufficialità dell’ingaggio dell’ingegnere è stata data proprio da Renault tramite il proprio profilo twitter.

C’è grande curiosità per scoprire quali novità e quali miglioramenti il lavoro di Fry potrebbe apportare alla scuderia francese. Nello specifico l’ingegnere si occuperà del nuovo telaio che sarà utilizzato nella stagione 2020.

Pat Fry will start with the team as Technical Director (Chassis) on 5th February 2020. He will attend the team’s season opener on the 12th February in Paris.#RSspirit pic.twitter.com/ykhME2JDv2

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) January 27, 2020