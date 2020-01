VIDEO Nick Kyrgios entra in campo con la maglia di Kobe Bryant nel match contro Nadal degli Australian Open 2020

La notizia della tragica scomparsa di Kobe Bryant, di sua figlia Gianna e di altre sette persone nei pressi di Los Angeles, per via di un incidente a bordo di un elicottero, ha sconvolto il mondo dello sport. Bryant, personaggio iconico del basket, ha rappresentato per molti un riferimento. Tanti i tributi e le testimonianze di rispetto e di ammirazione nei confronti dell’ex stella dei Los Angeles Lakers. Nick Kyrgios, da questo punto di vista, ha voluto scendere in campo con il n.8 di Kobe, proprio per rendergli omaggio, prima di iniziare il match del suo ottavo di finale degli Australian Open 2020 di tennis contro il n.1 del mondo Rafael Nadal. Un “colpo” a sorpresa dell’eccentrico giocatore australiano, da rimarcare positivamente.

Di seguito il video:

Foto: LaPresse