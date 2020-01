Australian Open 2020, Nadal piega un ottimo Kyrgios in quattro set e vola ai quarti di finale a Melbourne

Rafael Nadal ce la fa con grinta e determinazione. L’esito dell’ultimo ottavo di finale odierno del singolare maschile degli Australian Open 2020 ha sorriso al n.1 del mondo che ha sconfitto il n.26 ATP Nick Kyrgios per 6-3 3-6 7-6 (6) 7-6 (4). Un match durato 3 ore e 42 minuti di partita, accompagnato dalla tristezza per la notizia della tragica scomparsa di Kobe Bryant, a cui Kyrgios ha voluto tributare un pensiero, presentandosi nella fase di riscaldamento con la celebre canotta n.8 del giocatore di basket dei Los Angeles Lakers.

Nick Kyrgios entra in campo con la maglia di Kobe Bryant e trattiene a stento le lacrime prima del match contro Rafael Nadal valido per gli ottavi degli Australian Open 😢 #AusOpen #AusOpen2020 pic.twitter.com/OLq8tXkk6x

Un’ottima prova dell’aussie, poco concreto però nelle fasi decisive delle frazioni, soprattutto in fatto di scelta. Nadal, dunque, ha ottenuto la dodicesima qualificazione ai quarti di questo torneo e affronterà nel prossimo round l’austriaco Dominic Thiem (testa di serie n.5).

