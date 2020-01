Vuelta San Juan 2020: Fernando Gaviria a tutta velocità sul traguardo di Pocito. Terzo Marco Benfatto

Fernando Gaviria si prende tappa e maglia di leader in occasione della seconda tappa della Vuelta San Juan 2020. Il colombiano della UAE-Team Emirates infatti, è stato il più veloce sul traguardo di Pocito al termine di una lunghissima volata affrontata senza alcun tipo di aiuto da parte dei suoi compagni rimasti indietro. Secondo posto per l’argentino Nicolas Javier Naranjo (Agrupacion Virgen de Fatima) e terzo per il padovano della Bardiani-CSF-Faizanè Marco Benfatto. Quinto Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), soltanto decimo Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). Gaviria è il nuovo leader della classifica generale a pari merito con Rudy Barbier (Israel Start-Up Natoin); mentre Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) è terzo a 4″.

La tappa è stata caratterizzata dalla fuga di: Francisco Montes (Argentina), Leandro Velardez e Daniel Juarez (Agrupacion Virgen de Fatima), Royner Navarro e Hugo Ruiz (Perù), Robyn Carpenter (Rally Cycling), Iker Ballarin (Fundacion Orbea), Christopher Robin Jurado (Panama), che hanno subito guadagnato un certo vantaggio sul gruppo; il tutto fino a 75 chilometri dal traguardo, quando il plotone ha iniziato ad accorciare le distanze. Gli otto al comando hanno comunque continuato la loro gara, ma soltanto con un minuto sul gruppo comandato dalla Israel Start Up Nation, la Deceuninck-Quick Step e il Sindacato Empleados Públicos of San Juan. Sotto il loro forcing restano al comando soltanto Jurado e Carpenter.

Il gruppo accelera ulteriormente viaggiando a soli 33 secondi di distacco quando mancano soltanto 15 chilometri al traguardo. Intanto una caduta manda a terra, senza gravi conseguenze, diversi corridori, tra cui alcuni gregari dei velocisti deputati allo sprint odierna Successivamente l’avventura della coppia al comando termina a 10 chilometri da Pocito, ed ecco che entra nuovamente in azione la Deceuninck che allunga notevolmente il gruppo. Arriva anche l’Androni Giocattoli-Sidermec a fare il ritmo. All’ultimo chilometro è ancora la formazione di Gianni Savio a comandare il plotone, ci prova anche Filippo Ganna (Italia), ma ecco Julian Alaphilippe, che a tutto gas sconvolge i piani di alcuni team in favore di Alvaro Hodeg. Quest’ultimo cerca di anticipare lo sprint partendo un po’ troppo in anticipo, Manuel Belletti intercetta la ruota del colombiano, ma da dietro arriva Fernando Gaviria, che supera tutti a doppia velocità imponendosi nettamente sul traguardo della seconda tappa della Vuelta San Juan 2020.

Foto: Pier Colombo