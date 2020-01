Canoa, revocata la squalifica per doping a Laurence Vincent-Lapointe. Era stata contagiata durante un rapporto sessuale

L’ICF, come riportato da Marca.com, ha revocato la sanzione per doping alla canadese Laurence Vincent-Lapointe, undici volte campionessa del mondo. La federazione, infatti, ha considerato valide le prove presentate dagli avvocati della canoista e, supportata dalle minuscole tracce di ligandrol trovate nel campione dell’atleta, ritiene che non abbia mai fatto uso volontario di una sostanza illegale.

Nella sua dichiarazione alla Federazione Internazionale, a dicembre, la campionessa del mondo ha dichiarato di essere stata contagiata dal suo partner durante un rapporto sessuale. Grazie ad un’analisi dei capelli in un laboratorio di Strasburgo, infatti, è stato scoperto che il suo ragazzo in quel momento aveva consumato un prodotto che conteneva una quantità significativa di ligandrolo. Successivamente, un esperto ha confermato che la piccola quantità della sostanza trovata nel campione di Vicent-Lapointe potrebbe provenire da una trasmissione di fluidi corporei tra lei e il suo ragazzo in quel momento.

Laurence Vincent-Lapointe era risultata positiva a un controllo antidoping a luglio 2019 ed era stato temporaneamente sospesa ad agosto. La sanzione, inoltre, le aveva impedito difendere i suoi tre titoli mondiali nella rassegna iridata in programma quello stesso mese.

Durante l’indagine, l’analisi del campione di capelli del suo ex partner ha rivelato la presenza di ligandrol tra aprile 2019 e ottobre 2019. Dopo questo risultato, Vincent Lapointe ha chiesto che fosse analizzato un integratore alimentare usato dal suo ragazzo. Il laboratorio dell’Agenzia mondiale antidoping ha confermato a novembre che questo supplemento conteneva una quantità significativa di ligandrol. La canadese, dunque, è autorizzata a tornare immediatamente alle competizioni, secondo l’articolo 10.4 del Codice mondiale antidoping.

Foto: Lapresse