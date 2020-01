Sci alpino, startlist e pettorali di partenza slalom Schladming 2020: programma, orario e tv

Domani 28 gennaio andrà in scena l’attesissimo slalom di Schladming prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Fari puntati ovviamente sul norvegese Henrik Kristoffersen che punta ad allungare in classifica generale visto che il connazionale Aleksander Kilde non prenderà parte alla competizione, poichè è uno specialista delle prove veloci. Ci si attende una vera e propria battaglia sportiva con il francese Clement Noel e con lo svizzero Daniel Yule senza dimenticarsi dell’altro transalpino Alexis Pinturault che è in piena lotta per la Sfera di Cristallo. Per quanto concerne l’Italia grande attenzione sulla prestazione di Alex Vinatzer arrivato 14° a Kitzbuhel e che per la prima volta partirà tra i quindici. Sulla Ganslern è tornato nella top ten Giuliano Razzoli dal quale ci si attende possa replicare quanto fatto qualche giorno fa.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma dettagliato, l’orario di partenza dello slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SLALOM MASCHILE SCHLADMING: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDì 28 GENNAIO:

17.45 Slalom maschile a Schladming, prima manche

Loading...

Loading...

20.45 Slalom maschile a Schladming, seconda manche

SLALOM MASCHILE SCHLADMING: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST SLALOM MASCHILE SCHLADMING : I PETTORALI DI PARTENZA

1 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

5 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

6 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

8 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head

9 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

12 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

13 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

14 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

15 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

16 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

17 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

18 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

19 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Voelkl

20 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

21 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

22 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

23 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

24 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

25 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

26 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

27 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

28 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

29 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

30 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

31 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

32 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

33 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

34 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

35 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

36 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

37 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

38 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon

39 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Salomon

40 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Rossignol

41 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic

42 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

43 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Rossignol

44 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

45 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

46 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

47 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

48 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

49 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

50 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

51 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Rossignol

52 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

53 202485 KETTERER David 1993 GER Blizzard

54 201896 STEHLE Dominik 1986 GER Atomic

55 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL

56 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

57 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

58 6531063 GINNIS A. 1994 USA Fischer

59 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

60 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

61 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Nordica

62 104710 JORDAN Asher 1999 CAN

63 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS Head

64 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

65 54358 GRAF Mathias 1996 AUT Rossignol

66 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR

67 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

68 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN Head

69 6292401 GORI Francesco 1997 ITA

70 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA

71 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

72 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO

73 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse