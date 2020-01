Basket femminile: Palermo espugna Torino nel posticipo della 16a giornata di Serie A1 2020

Nel posticipo del lunedì sera nella 16a giornata di Serie A1 femminile 2019-2020, al PalaRuffini di Torino, la Sicily By Car Palermo coglie un’importante vittoria in trasferta, superando l’Iren Fixi (a rotazioni ridotte) con il punteggio di 63-78. Per la formazione vittoriosa, allenata da 18 punti con 14 rimbalzi di Markeisha Gatling, 15 di Liliana Miccio, 11 di Marta Verona e 10 di Laia Flores Costa; da segnalare anche i 7 assist di Rosa Cupido. Per le padrone di casa 16 di Melisa Brcaninovic, 14 di Michaela Stejskalova e 10 a testa di Ilaria Milazzo e Jade Johnson. Palermo sale a quota 12 e vede la zona playoff, mentre Torino resta a quota 8 nel gruppo delle penultime con Costa Masnaga e Virtus Bologna.

L’inizio di gara è particolarmente equilibrato, con Stejskalova che spinge Torino e Gatling che fa altrettanto per Palermo nei primi cinque minuti. Milazzo, dopo 6′, piazza la tripla del 16-9 e poi anche i due punti del 20-14, ma è il trio Cupido-Russo-Flores Costa a dare alla Sicily By Car il 20-20 di fine primo quarto.

Per i primi tre minuti del secondo periodo si riprende sul filo dell’incertezza, del punto a punto, poi Flores Costa porta le ospiti sul +5. L’Iren Fixi cerca di rientrare, risale in due occasioni fino al -1, ma viene respinta prima dal duo Cooper-Gatling e poi anche da una solida Manzotti, che con 11 secondi rimanenti prima della sirena di metà gara piazza la tripla del 38-42.

Al rientro in campo è Brcaninovic a tentare di riportare in parità Torino (42-44), ma lo sforzo di squadra palermitano consente alle ragazze di coach Coppa di salire fino al +10 con un parziale di 0-8. Fino a 2′ dalla fine del terzo quarto Palermo riesce a controllare, salendo anche sul 45-57, ma arriva improvvisa la sfuriata dell’Iren Fixi, che con Brcaninovic, Stejskalova, Milazzo e Barberis si riporta sul -3 (54-57).

L’ultimo periodo sembra iniziare nel segno della lotta, e invece prima arrivano un paio di canestri di Miccio, poi tutto il blocco italiano e Gatling fanno la loro grande parte nello scavare il solco decisivo, con il punteggio che diventa di 60-75 a 4’05” dal termine. Nel finale le polveri si bagnano in maniera completa, facendo sì che il risultato rimanga praticamente identico nelle proporzioni: 63-78.

IREN FIXI TORINO-SICILY BY CAR PALERMO 63-78 (20-20, 38-42, 54-57)

TORINO – Brcaninovic 16, Stejskalova 14, Togliani 1, Milazzo 10, Margaria ne, Del Pero 4, Fahmy ne, Petrova ne, Grattapaglia ne, Barberis 8, Salvini ne, Johnson 10. All. Riga

PALERMO – Russo 3, Manzotti 8, El Habbab, Cupido 7, Flores Costa 10, Cooper 6, Miccio 15, Verona 11, Casiglia ne, Gatling 18. All. Coppa

