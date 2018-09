Mondiali ciclismo 2018 | La guida completa | Percorso | Favoriti | Convocati | Speranze azzurre

Domenica 30 settembre si disputerà il Mondiale 2018 di ciclismo, a Innsbruck è in programma l’attesa prova in linea per i professionisti uomini. Sul durissimo tracciato austriaco andrà in scena una corsa riservata agli uomini di resistenza e agli scalatori. L’Italia proverà a essere protagonista con Nibali e Moscon ma la concorrenza sarà davvero spietata. OA Sport vi offre la guida completa con tutte le informazioni per seguire al meglio questa rassegna iridata: informazioni sui convocati, sul programma, sul percorso, sui favoriti e sulle speranze azzurre.

CALENDARIO, PROGRAMMA E STARTING LIST

Il calendario completo: programma dettagliato e orario della gara

La startling list e tutti i ciclisti in gara

COME VEDERE I MONDIALI IN DIRETTA TV, MONTEPREMI E ALBO D’ORO

Mondiali 2018: come vederli in diretta tv e streaming

Il montepremi: quanti soldi guadagnano i ciclisti?

L’albo d’oro e tutti i vincitori

ANALISI DEL PERCORSO:

Il tracciato ai raggi X: Innsbruck simile a un tappone dolomitico

L’altimetria e il percorso: salite a volontà e strappo finale al 20%

L’analisi del percorso e le possibili chiavi tattiche della gara

Sarà il Mondiale più duro di sempre? Il confronto con il passato

FOCUS SULL’ITALIA:

I convocati dell’Italia: Nibali capitano, Moscon l’asso, assente Aru

Vincenzo Nibali, un avvicinamento travagliato ma lo Squalo può firmare l’impresa

Vincenzo Nibali e una condizione non sfavillante: pretattica o realtà?

Vincenzo Nibali, la mina vagante che tutti temono

Gianni Moscon, uno stato di forma strepitoso: l’asso nella manica dell’Italia

Gianni Moscon sarà il vero faro dell’Italia?

Domenico Pozzovivo, il possibile piano C dell’Italia. Il lucano per la sorpresa

L’Italia e il piano Domenico Pozzovivo per sorprendere tutti

Franco Pellizotti, l’ultimo Mondiale del veterano. Il regista dell’Italia

Damiano Caruso, la carta sicura dell’Italia

Lo schema tattico dell’Italia e tutte le possibili strategie

FAVORITI, OUTSIDER, ANALISI SULLE NAZIONALI:

Le Nazionali di punta ai raggi X tra favoriti, gregari e outsider

Spagna squadra da battere? Alejandro Valverde tra i grandi favoriti

Alejandro Valverde, l’ultima occasione della carriera: sarà la volta buona?

Colombia, la possibile mina vagante con Uran e Quintana

Gran Bretagna, Simon Yates può piazzare il colpaccio dopo la Vuelta

Simon Yates, la ciliegina sulla torta dopo la Vuelta?

Francia, tutti per Alaphilippe per fare saltare il banco. Pinot e Bardet per la sorpresa

Tutti i favoriti per la vittoria

Tutti gli outsider: chi può fare saltare il banco?

Le possibili sorprese dei Mondiali

Il borsino dei favoriti: come stanno tutti i big? Lo stato di forma e le chance di vittoria

Peter Sagan, il poker iridato è davvero impossibile?

Le quote dei bookmaker: i favoriti per le scommesse













Foto: Pier Colombo