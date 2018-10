Ciclismo, Alejandro Valverde non si ferma e punta alle Olimpiadi: “Voglio correre fino a Tokyo 2020”

Ieri Alejandro Valverde ha centrato finalmente il suo grande obiettivo, conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo. Il murciano, a 38 anni, avrebbe potuto chiudere così la carriera, lasciando a tutti i suoi tifosi l’immagine della vittoria più bella. Ma non sarà così, perché El Imbatido non ha intenzione di ritirarsi ed è pronto ad essere ancora protagonista nelle prossime stagioni.

Lo spagnolo infatti punta ad arrivare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove ci sarà un percorso molto duro, in cui avrebbe l’occasione di conquistare la prima medaglia olimpica della carriera. Queste le sue dichiarazioni al rientro in Spagna riportate dall’agenzia Efe: “Il mio ritiro potrebbe essere a Tokyo 2020. Sarebbe la mia quinta Olimpiade e questo per un corridore è moltissimo. Se avrò il livello adeguato, mi piacerebbe partecipare. La medaglia olimpica mi manca ancora, ma sono già molto contento per ciò che ho fatto a Innsbruck”.

Foto: comunicato Innsbruck 2018