Sport in tv oggi (venerdì 20 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 20 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla prima giornata dei Mondiali indoor 2026 di atletica. L’Italia vorrà iniziare col piglio giusto e grande attenzione al salto triplo con Andy Diaz che vorra recitare il ruolo del protagonista. Non solo però la rassegna iridata al coperto da seguire.

Gli sport invernali offriranno un programma molto ricco: le due prove cronometrate di discesa maschile e femminile a Lillehammer nell’ambito delle finali di Coppa del Mondo; la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oslo Holmenkollen (Norvegia); i Mondiali di curling femminile a Calgary (Canada); l’appuntamento del massimo circuito internazional dello sci di fondo a Lake Placid (USA) e tanto altro…In primo piano anche la MotoGP con l’inizio del week end in Brasile, il tennis con il torneo “1000” di Miami che prevede quest’oggi la disputa dei match di secondo turno e diversi altri eventi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 20 marzo

07.00 Judo, Grand Slam 2026 a Tbilisi (Georgia): prima giornata (elimination rounds) – Diretta streaming su Judo Tv.

07.30 Snooker, World Open 2026: quarti di finale – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

09.30 Nuoto, Trofeo BPER Città di Livorno 2026: seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming dalle 10:00 su RaiPlay Sport 1.

10.05 Atletica, Mondiali indoor 2026 a Torun (Polonia): sessione mattutina – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay.

10.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo 2026 a Tignes (Francia): qualificazione Big Air maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2026 a Vikersund (Norvegia): qualificazione HS240 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo 2026 a Kvitfjell (Norvegia): seconda prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo 2026 a Kvitfjell (Norvegia): seconda prova cronometrata discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.21 Ciclismo, Bredene Koksijde Classic 2026 – Diretta streaming dalle 15.00 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

12.30 Golf, Valspar Championship 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

13.00 Moto3, GP Brasile 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Judo, Grand Slam 2026 a Tbilisi (Georgia): prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

14.00 Moto2, GP Brasile 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.05 MotoGP, GP Brasile 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Tennis, ATP Miami 2026: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 20.15; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Shevchenko 3° match e inizio programma alle 15:00 italiane; Berrettini vs Bublik 3° match e inizio programma alle 16:00 italiane; Cobolli vs Collignon 4° match e inizio programma alle 15:00 italiane; Darderi vs Landaluce 6° match e non prima delle 00:00 italiane di sabato 21 marzo)

16.00 Tennis, WTA Miami 2026: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 20.15; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Gauff 2° match non prima delle 18:00 italiane; Paolini vs Townsend 3° match e inizio programma alle 15:00 italiane)

16.00 Nuoto, Trofeo BPER Città di Livorno 2026: seconda giornata (sessione pomeridiana) – Diretta tv dalle 17.00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

16.00 Curling femminile, Mondiali 2026 a Calgary (Canada): Italia vs Svizzera – Diretta streaming su The Curling Channel

16.15 Biathlon, Coppa del Mondo 2026 a Oslo Holmenkollen (Norvegia): 10 km Sprint maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport.

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2026 a Vikersund (Norvegia): qualificazione HS240 uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

17.15 Moto3, GP Brasile 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): 10 km TC intervalli donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

18.10 Atletica, Mondiali indoor 2026 a Torun (Polonia): sessione serale – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay.

18.15 Moto2, GP Brasile 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie A 2026: Cagliari vs Napoli – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

18.45 Basket, Eurolega 2026: Fenerbahce vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

19.00 Basket, Eurolega 2026: Zalgiris Kaunas vs Real Madrid – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo 2026 a Tignes (Francia): finale Big Air maschile/femminile – Diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Discovery+ e su HBO Max.

19.20 MotoGP, GP Brasile 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): 10 km TC intervalli uomini – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

20.15 Basket, Eurolega 2026: Panathinaikos vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Capurso vs Genzano – Diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Napoli Futsal vs Mantova – Diretta tv su Sky Sport; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Sala Consilina vs Genova – Diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calcio, Bundesliga 2026: Lipsia vs Hoffenheim – Diretta tv su Sky Sport; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2026: Ternana vs Sambenedettese – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2026: Bra vs Arezzo – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2026: Perugia vs Torres – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2026: Trento vs Triestina – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2026: Virtus Verona vs Albinoleffe – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurolega 2026: Lyon-Villeurbanne vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.45 Calcio, Serie A 2026: Genoa vs Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Ligue1 2026: Lens vs Angers – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Premier League 2026: Bournemouth vs Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Liga 2026: Villareal vs Real Sociedad – Diretta tv su DAZN1; in streaming su DAZN.

21.00 Curling femminile, Mondiali 2026 a Calgary (Canada): Scozia vs Norvegia – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

02.00 Curling femminile, Mondiali 2026 a Calgary (Canada): Italia vs Turchia – Diretta streaming su The Curling Channel