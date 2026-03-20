LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra affronta una specialista del doppio

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini e la statunitense Taylor Townsend, valido per il secondo turno del WTA Miami Open 2026 di tennis. L’azzurra inizia il suo cammino dalla sfida contro una specialista del doppio.

L’azzurra spera di trovare in Florida, competizione nella quale lo scorso anno ha raggiunto la semifinale poi persa contro Aryna Sabalenka, quella scintilla in grado di innescare la continuità di rendimento che fin qui non è ancora riuscita ad esprimere, soprattutto in singolare.

Il miglior risultato raggiunto fino ad ora in stagione è la semifinale del torneo WTA 500 di Merida, incontro poi perso in due set contro la spagnola Cristina Bucsa. La corsa dell’azzurra agli Australian Open si è fermata al terzo turno contro la statunitense Iva Jovic, mentre ad Indian Wells è arrivata la sconfitta negli ottavi contro la sorprendente Talia Gibson.

I precedenti sono abbastanza datati, l’ultimo risale al 2023, e premiano la giocatrice italiana che ha vinto in entrambe le occasioni. Chi vince accede ai sedicesimi di finale contro la vincente del confronto tra la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 25, e l’ucraina Dayana Yastremska.

La sfida tra l’azzurra e la statunitense sarà la terza di giornata sul Campo 1 a partire dalle ore 15.00 italiane, dopo Blinkova-Mboko e Sakkari-Parks, e non inizierà prima delle 17.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jasmine Paolini e Taylor Townsend, valida per il secondo turno del torneo WTA di Miami: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!