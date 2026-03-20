A che ora lo sci alpino oggi: startlist seconde prove discesa Lillehammer, tv, streaming

Sfruttare l’ultima occasione per rifinire i dettagli in vista degli appuntamenti decisivi di domani. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per la seconda prova cronometrata delle due discese delle Finali di Lillehammer. I primi a scendere in pista saranno gli uomini alle 10:45, mentre le donne inizieranno il loro training alle 12:00.

Nella prova disputata ieri mattina Miha Hrobat, sceso con il pettorale numero due, ha stabilito il miglior tempo in 1:48.34. Lo sloveno ha preceduto il canadese Cameron Alexander di 14 centesimi e l’ottimo Florian Schieder. L’azzurro ha infatti terminato la sua performance in terza posizione con un distacco di soli 28 centesimi.

Dominik Paris ha concluso in sesta posizione staccato di 53 centesimi. Marco Odermatt ha scelto di non forzare e ha finito il test in quindicesima posizione con un ritardo di 1”22, precedendo di soli tre centesimi Giovanni Franzoni, che ha chiuso al sedicesimo posto senza spingere.

In campo femminile la campionessa olimpica Breezy Johnson ha fermato il cronometro sul tempo di 1’32”08. L’americana ha preceduto di 32 centesimi la norvegese Kajsa Vichoff Lie e di 44 l’elvetica Corinne Suter. Lontane dalle primissime posizioni le contendenti per la vittoria del trofeo di specialità.

Nella sfida a due per il successo nella Coppa di discesa Laura Pirovano inizia davanti a Emma Aicher. L’azzurra ha infatti terminato la sua prova in sesta posizione con 98 centesimi dall’americana, mentre la tedesca ha concluso la propria performance in sedicesima posizione precedendo di soli due centesimi Sofia Goggia.

Come seguire gli eventi in tv? Non è prevista alcuna copertura tv o streaming per le prove cronometrate di discesa libera. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dei due training, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Venerdì 20 marzo

Ore 10.45 Seconda prova cronometrata discesa maschile Kvitfjell (Norvegia)

Ore 12.00 Seconda prova cronometrata discesa femminile Kvitfjell (Norvegia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA PROVA DISCESA MASCHILE KVITFJELL

1 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

3 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

4 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

5 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

6 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

7 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

10 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

11 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

12 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

13 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

14 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

19 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

20 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

23 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

24 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

PETTORALI DI PARTENZA PROVA DISCESA FEMMINILE KVITFJELL

1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

3 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

4 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

5 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

6 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

7 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

8 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

10 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

14 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

15 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

16 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

17 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

18 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

19 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

21 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

24 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon