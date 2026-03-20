LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: gli azzurri cercano conferme

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare da Lake Placid (USA), ultima tappa di stagione della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2025-2026 che torna a concludersi oltre oceano e in particolare qui per la prima volta dopo il 1980.

Si comincia l’ultima tre giorni di competizioni con le prove su 10 chilometri con partenza ad intervalli a tecnica classica, non c’è Johannes Hoesflot Klaebo dopo la caduta di Drammen, viene meno quindi il campione della Sfera di Cristallo. Al femminile tanta attesa per Jessie Diggins, che disputerà le ultime 3 gare di carriera e poi appenderà gli sci stretti al chiodo da duplice vincitrice in pectore della Coppa del Mondo generale. Anche la Coppa distance è andata all’americana che quindi potrà festeggiare in Patria a dovere.

Al maschile ci sono motivi di interesse: uno è sicuramente la lotta per il podio nella Classifica generale che coinvolge Federico Pellegrino e Stenshagen. L’azzurro prova a chiudere carriera e stagione al 3° posto, dietro a Klaebo e Amundsen. Nella Classifica distance invece è tutto apertissimo! Klaebo insegue a 3 punti di distacco Amundsen, ma il 6 volte campione olimpico uscente non potrà essere al meglio oggi, quindi spazio a Martin Nyenget, che deve recuperare 25 punti sul connazionale e può farcela visti i format che si disputano in USA. Attenzione però, i 100 punti della mass start finale sono praticamente cosa fatta per JHK.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE delle prove su 10 chilometri con partenza ad intervalli da Lake Placid (USA), tappa che chiude la stagione. Si comincia alle 18:00 con le ragazze, si replica poi alle 20 con gli uomini. Vi aspettiamo!