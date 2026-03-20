LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: esame contro l’imprevedibile kazako

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e Aleksander Bublik, tennista kazako numero 10 al Mondo fino ad una settimana fa, valido per il secondo turno dell’ATP di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo quello di Indian Wells vinto da Jannik Sinner, che andrà a chiudere il sunshine double in vista della stagione sulla terra.

Berrettini, per raggiungere Bublik al secondo turno, ha affrontato all’esordio nella competizione il francese Alexandre Muller, battuto agilmente per 2-0 (6-4, 6-2), con l’aiuto di ben nove ace e con la prima di servizio messa in campo con il 73%, un ottimo rendimento che tuttavia dovrà essere migliorato, anche se di poco, per competere con il kazako.

Per quanto riguarda Bublik, il giocoliere kazako ha saltato il primo turno grazie al bye, essendo la decima testa di serie del torneo. Sono solo due gli scontri diretti tra Berrettini e il tennista nativo di Gatcina, entrambi giocati in Turchia: il primo, il 16 luglio 2017 al Challenger di Istanbul, con l’azzurro che vinse per 2-0, e il secondo, l’11 gennaio 2021, all’ATP di Antalya, con la vittoria del kazako per 2-0.

Il match tra Bublik e Berrettini sarà il terzo match a partire dalle 16.00 (orario italiano) sul campo intitolato a Buch Buchholz. Il programma si aprià con la sfida tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic e il giapponese Rei Sakamoto, seguiti poi dallo statunitense Tommy Paul e il francese Adrien Mannarino. Successivamente toccherà ai due tennisti protagonisti di questa cronaca in Diretta e in Live che potrete seguire, punto dopo punto, su OA Sport! Buon divertimento a tutti!